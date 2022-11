Quina de hoje tem prêmio de R$ 13,7 milhões; veja os números

Apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 6012 da Quina pode levar para casa uma grana alta. Isso porque a loteria está acumulada e sorteia nesta quarta-feira R$ 13,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina:

20, 23, 29, 39, 54

LEIA TAMBÉM:

Quina de ontem

Ninguém levou o prêmio principal da Quina de ontem, mas 56 apostadores fizeram a quadra (quatro acertos) e vão levar para casa R$ 10.092,96 cada. Outras 5.139 pessoas marcaram o terno (três dezenas) e vão receber R$ 104,74. Os números sorteados ontem foram: 31, 46, 55, 57, 66.

Super Sete sorteia R$ 5,4 milhões

A Super Sete também está com o premio principal acumulado e deve pagar nesta quarta-feira a quem acertar todos os números do sorteio do concurso 326 a quantia de R$ 5,4 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

3, 3, 2, 5, 7, 3, 7