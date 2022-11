Mulher que sumiu após ir a comércio ver jogo do Brasil é achada morta dentro de cama baú, em SP

A Polícia Civil investiga a morte de Sheila Lisboa, de 38 anos, que teve o corpo encontrado dentro de uma cama baú em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. A mulher estava desaparecida desde o último dia 24, quando foi a um comércio assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Os amigos e parentes dela foram embora após a partida, mas ela continuou no local acompanhada por um homem. Ele foi preso suspeito pelo assassinato da vítima.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Sheila foi vista pela última vez no dia do jogo e não retornou mais para casa. Testemunhas disseram que ela ficou no bar acompanhada pelo suspeito e que, depois, eles saíram juntos e seguiram para a casa dele.

Como não conseguiu mais contato, a família da vítima denunciou o desaparecimento dela no sábado (26). Ela era procurada, quando vizinhos do suspeito acionaram as autoridades por causa do cheiro forte que saía da casa alugada por ele.

Policiais foram ao local, mas o imóvel estava fechado. O locatário forneceu as cópias das chaves e os agentes já encontraram a mulher sem vida, dentro da cama baú. Em outro quarto da residência, também foram encontrados vários documentos do locatário do imóvel, além de um celular quebrado.

O homem foi encontrado e preso na segunda-feira (28), na Avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba. A polícia não revelou a identidade do suspeito e nem qual era a ligação dele com a vítima.

“Os familiares foram até o endereço indicado e o proprietário franqueou a entrada na casa, onde encontraram a vítima. Após diligências, os policiais civis localizaram o homem em um ponto de táxi”, esclareceu a SSP-SP.

O caso foi registrado como homicídio pelo 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam. Foram requisitados perícias e exames necroscópico, sexológico e toxicológico.

