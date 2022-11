Mistério: Água de córrego fica vermelha em São Bernardo do Campo

Um mistério intrigou a população de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde de terça-feira (29). As águas do Córrego do Lima, que fica na Rua Djalma Dutra, no Centro da cidade, ficaram vermelhas.

Conforme reportagem do site G1, equipes da Defesa Civil e técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos da prefeitura foram ao local investigar a causa do incidente. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), também foi chamada para analisar a qualidade da água do córrego.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo foi procurada e destacou que, por volta das 19h de ontem, a água do córrego já tinha voltado para a coloração normal.

Por enquanto, o motivo da mudança na cor das águas ainda é desconhecido.

Nova coloração no Rio Pinheiros

O Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo, teve sua coloração alterada na terça-feira, perto da Ponte Estaiada.

A água ficou marrom por conta da lama que chegou ao seu leito após o temporal de segunda-feira (28), quando foram registrados transbordamentos de córregos, alagamentos e queda de árvores pela capital.

Rio Pinheiros fica marrom após forte chuva (Reprodução/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: