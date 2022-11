Chuva não dá trégua e provoca estragos também em Sergipe; cratera se abriu e ‘puxou’ três veículos

Além dos desastres na BR-376, no Paraná, e na BR-101 Aracruz, no Espírito Santo, as fortes chuvas que atingem o País causaram graves danos na rodovia SE-290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, em Sergipe. Pelo menos uma pessoa morreu após três veículos caírem em um cratera formada nesta quarta-feira (30).

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) foi acionado por volta de 00h30 para atender a ocorrência, informou, em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Os agentes identificaram quatro vítimas penduradas em árvores pedindo ajuda.

Os bombeiros, então, fizeram o resgate com a ajuda de populares. As vítimas foram levadas ao hospital, e os veículos - um carro e dois caminhões - acabaram arrastados pela correnteza.

Situação no Paraná

Parte da pista da BR-376, no Paraná, corre o risco de desabar. A informação é da Defesa Civil do Estado. O problema é que peso da terra que caiu da encosta está sobrecarregando o asfalto, o que dificulta a limpeza da via e os resgates.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Shunig, o trecho está totalmente instável. “Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado”, disse Shunig, segundo do “G1″.

O desmoronamento ocorreu no km 669, em Guaratuba, no litoral. Pelo menos 10 carros e seis caminhões foram arrastados. Duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida. Autoridades estimam ao menos 30 desaparecidos.

Ainda não há previsão para liberação da BR-376. Além do km 669, outros trechos da rodovia foram interditados.

