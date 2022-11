Capital conta com mais de 800 vagas de emprego nesta semana; inscrições terminam hoje

A Prefeitura de São Paulo recebe inscrições até hoje (30) para mais de 800 vagas de emprego nos setores de comércio, serviços e construção civil.

Os interessados se dirigir a uma das 26 unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) até as 17h ou se inscrever pelo Portal Cate. Quem optar pelo atendimento presencial precisa apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital.

Entre as oportunidades estão 300 vagas para jovens com idades entre 16 e 18 anos, cursando o primeiro ou segundo ano do Ensino Médio. Não é necessário experiência, e os selecionados serão contratados como estagiários. Entre as tarefas estão prestar serviço de atendimento ao cliente com débitos em aberto, regularização de pendências, envio de propostas, entre outras atividades via telefone e chat. A bolsa-auxílio é de R$ 600 e a ajuda de custo de R$ 195 ao mês.

Para atendente são 143 posições para serem ocupadas em lojas, lanchonetes e restaurantes. Os salários chegam a R$ 1.661, sendo necessário ter no mínimo o Ensino Fundamental completo.

Já os profissionais da área de asseio encontram nesta semana cerca de 100 vagas no Cate, a maioria para o cargo de auxiliar de limpeza. As oportunidades são para todas as regiões da Capital em bairros como Interlagos, Itaim Bibi, Belém e Jabaquara. Os rendimentos variam entre R$ 1.024 e R$ 1.634, sendo exigida escolaridade compatível com a atividade.

Os trabalhadores com fácil acesso ao extremo sul de São Paulo, região de Parelheiros, encontram 42 vagas para controlador de acesso, encarregado de portaria, operador de escavadeira e retroescavadeira, eletricista, pedreiro, motorista de caminhão e encanador. Os ganhos partem de R$ 1.681, podendo chegar a R$ 2.500 dependendo do perfil, que deve atender a escolaridade e experiência na atividade.

