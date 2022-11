Campanha de Multivacinação termina hoje em São Paulo; veja os endereços na Capital

A Campanha de Multivacinação no Estado de São Paulo termina nesta quarta-feira (30). Estão disponíveis nos postos as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

Segundo o governo estadual, desde o início de agosto, quando a campanha começou, do público entre 5 e 14 anos, apenas 15,9% compareceram a um posto de vacinação. Destes, 61% (673 mil jovens) receberam algum imunizante.

A melhor cobertura ocorreu entre as crianças com menos de um ano, que atingiu 140,8% de comparecimento, o que representa 777,7 mil pessoas. Destas, 80,4% receberam algum tipo de imunizante para atualizar a caderneta de vacinação.

São Paulo conta com 9,1 milhão de crianças e adolescentes, e os responsáveis devem levá-los aos postos de vacinação com a caderneta para que os profissionais da Saúde confiram se a imunização está em dia.

Vale dizer que as estratégias de imunização são definidas pelos municípios. No entanto, as vacinas estão permanentemente disponíveis nos postos conforme Calendário Nacional de Vacinação, definido pelo Ministério da Saúde.

Na Capital

A cidade de São Paulo segue com a vacinação contra a covid-19, além de multivacinação contra várias doenças, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas e megapostos.

Veja os horários:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Megapostos: das 8h às 17h.

Confira os endereços aqui.

