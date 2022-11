Após premiar 13 apostadores, Lotofácil retorna com prêmio de R$ 1,5 milhão; veja sorteio

A Lotofácil retoma nesta quarta-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números do concurso 2676 da Lotofácil:

02, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25

LEIA TAMBÉM:

13 ganhadores na terça

No sorteio de terça-feira, 13 apostas dividiram o prêmio do concurso 2675 da lotería, cada um ganhou R$ 388.589,98.

Os sortudos são de São Paulo, Guarulhos (SP), Itu (SP), Altônia (PR), Pedra Preta (MT), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Nova Porteirinha (MG), Araxá (MG), Brasília (DF), Salvador (BA) e Cruzeiro do Sul (AC). O último fez a aposta por meio do canal eletrônico, que impossibilita saber sua localização.

Super Sete sorteia R$ 5,4 milhões

A Super Sete também está com o premio principal acumulado e deve pagar nesta quarta-feira a quem acertar todos os números do sorteio do concurso 326 a quantia de R$ 5,4 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

3, 3, 2, 5, 7, 3, 7