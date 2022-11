Após deslizamentos, rodovia no Paraná pode desabar; veja como anda o trabalho das equipes de buscas

Parte da pista da BR-376, no Paraná, atingida por deslizamentos de terra na última segunda-feira (28), corre o risco de desabar. A informação é da Defesa Civil do Estado.

O problema é que peso da terra que caiu da encosta está sobrecarregando o asfalto, o que dificulta a limpeza da via e os resgates.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Shunig, o trecho está totalmente instável. “Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado”, disse Shunig, segundo do “G1″.

O desmoronamento ocorreu no km 669, em Guaratuba, no litoral. Pelo menos 10 carros e seis caminhões foram arrastados. Duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida. Autoridades estimam ao menos 30 desaparecidos.

Ainda não há previsão para liberação da BR-376. Além do km 669, outros trechos da rodovia foram interditados.

Dois deslizamentos

A tragédia aconteceu quando uma forte chuva atingia o Estado. O local é conhecido como “Curva da Santa”, onde já foram registrados dezenas de acidentes.

O primeiro deslizamento começou às 15h30 de segunda-feira, quando um talude cedeu no trecho de serra e uma das pistas foi interditada. Mais tarde, às 19h30, houve novo deslizamento. Veículos foram atingidos e os dois sentidos da rodovia foram interditados.

Nas redes

Nas redes sociais, novos posts revelam a magnitude dos deslizamentos no Paraná. Confira:

Chuvas no Sul:

Com o solo saturado, novos deslizamentos de terra podem acontecer na BR-376, em Guaratuba/PR. As equipes que estão no local precisam avaliar constantemente a situação, evitando uma catástrofe ainda maior. Até o momento, 3 mortos e 6 pessoas resgatadas com vida pic.twitter.com/0WoM5TNM6x — ST Vanderlei 💎 (@medicinaupap) November 30, 2022

Oremos pelas vítimas e famílias da tragédia na BR 376 - Guaratuba/PR - 29/11/2022 pic.twitter.com/n6RQ2R80Iq — Paulo Elias Menezes (@Paulo_E_Menezes) November 30, 2022

LEIA TAMBÉM: