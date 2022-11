VÍDEO: Crateras interditam trechos da BR-101 em Aracruz, no Espírito Santo

Crateras interditam trechos da BR-101, em Aracruz, no Espírito Santo (Divulgação/PRF)

A BR-101 tem dois trechos interdidados na altura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, após crateras se abrirem nas laterais da rodovia. Um vídeo mostra a erosão no km 170, na localidade de Rio Quartel, que está totalmente interditado (veja abaixo).

⚠️ Vídeo mostra o momento em que trecho da BR 101, entre os limites de Aracruz e Linhares, cai por completo. A cratera foi aberta na manhã desta terça-feira (29), após as fortes chuvas que atingem o ES. No final, é possível ver momentos antes, quando a via já estava por um "fio" pic.twitter.com/ao18obGJjH — A Gazeta ES (@AGazetaES) November 29, 2022

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um córrego transbordou durante a forte chuva que atingiu a região na segunda-feira (28) e acabou provocando a abertura dos buracos.

Equipes da corporação e da Eco-101, a concessionária que administra a rodovia, estão no local e orientam os motoristas.

Por enquanto não há previsão de liberação da rodovia. O fluxo de veículos é desviado a partir de João Neiva, passando por Colatina e indo para Linhares pela Beira Rio.

