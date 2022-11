Uma semana após massacre de Aracruz, escola de MG é pichada com símbolos nazistas

Passado pouco mais de uma semana do massacre de Aracruz, onde um jovem de 16 anos invadiu duas escolas e matou quatro pessoas, sendo três professores e um aluno de 12 anos, uma escola de Contagem, em Minas Gerais, amanhece vandalizada com símbolos nazistas.

Alunos e professores que chegaram nesta terça-feira na escola Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, em Contagem, se depararam com os muros completamente pichados com símbolos nazistas.

Segundo uma das testemunhas que preferiu não se identificar, além de suásticas e referências a Adolf Hitler, havia nos muros referências ao jogo Bully, no qual um jovem comete diversos ataques a um internato e provoca brigas com os estudantes. Havia ainda ameaças à diretora da escola.

Além da pichação, o interior da escola estava completamente revirado, com cadeiras e bancos jogados no pátio, vasos e garrafas quebrados, janelas e portas destruídas e muito lixo no chão.

Parede da escola de Contagem pichada com suástica (Reprodução/TV Globo)

Estudam na escola atualmente cerca de 600 alunos, do 1º ao 9º ano , que tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira

A Polícia Civil informou que abriu inquérito para investigar os autores do vandalismo e que até o momento não havia suspeitos.

MASSACRE DE ARACRUZ

O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (25). Primeiro o menor invadiu a Escola Estadual Primo Bitti e, em seguida, a escola particular CEPC. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que o atirador entrou em uma das unidades de ensino e os momentos de terror vividos por funcionários e alunos tentando fugir do massacre.

Ele matou as professoras Maria Penha Pereira de Melo Banhos, 48 anos; Cybelle Passos Bezerra, de 45; Flavia Amoss Merçon Leonardo, de 38; e a estudante Selena Zagrillo, 12 anos.