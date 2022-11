Termina estado de atenção para alagamentos na cidade de São Paulo

Terminou às 15h30 desta terça-feira (29) o estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

As regiões Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e central, além das marginais Tietê e Pinheiros, estavam sob a classificação desde as 13h26 por conta das fortes chuvas na Capital.

Chuva perdeu força

Área de instabilidade vindas do interior que atuaram com forte intensidade na cidade, porém, perderam força. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva leve nas zonas Oeste, Norte, Sul, Sudeste e no Centro. Na Zona Leste não chove. Já nos municípios de Itapevi, Santana do Parnaíba e Araçariguama a chuva é forte e não tem deslocamento para a Capital.

Segundo a previsão dos meteorologistas, as próximas horas seguem sem condição para temporais. São esperadas apenas chuvas fracas e leves na cidade.

LEIA TAMBÉM: