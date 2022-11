Rio Pinheiros muda de cor após temporal; veja registro e entenda o que houve

O Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo, teve sua coloração alterada nesta terça-feira (29), perto da Ponte Estaiada. A água ficou marrom por conta da lama que chegou ao seu leito após o temporal de ontem.

Na segunda-feira (28), uma forte chuva causou transbordamentos de córregos, alagamentos e provocou ainda a queda de árvores.

Confira registro feito pela TV Globo:

Rio Pinheiros fica marrom após forte chuva (Reprodução/TV Globo)

Estado de atenção

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o estado de atenção para alagamentos que estava decretado para oito regiões na cidade terminou por volta das 15h30.

Ao todo, houve transbordamento do córrego Morro do S, em Campo Limpo, na Zona Sul; no Córrego Mooca, Vila Prudente, Zona Leste; no Córrego Franquinho, Penha, Zona Leste; e Córrego do Lajeado, Itaim paulista, Zona Leste.

Além disso, foram registradas rajadas de vento que variaram de até 56,8km/h nas zonas Norte, Leste, Sul e na região do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.

Nesta terça, o CGE voltou a colocar a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. As regiões Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e central, além das marginais Tietê e Pinheiros, estão sob a classificação desde as 13h26.

