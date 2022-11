Prêmio da Quina está em R$ 13 milhões; veja números sorteados

A Quina continua com seu prêmio acumulado e nesta terça-feira quem tiver a sorte necessária para acertas as cinco dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 13 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina foram:

31, 46, 55, 57, 66

LEIA TAMBÉM: Lotofácil de hoje sorteia R$ 6 milhões; confira os números

Sorteio de ontem

Mais uma vez, ninguém botou as mãos no prêmio da loteria no sorteio desta segunda-feira. Cinquenta e quatro pessoas fizeram a quadra (quatro acertos) e vão receber R$ 8.742,84. Já o terno (três dezenas) vai pagar R$ 85,17 a 5.279 apostadores. As dezenas sorteadas foram 05 – 51 - 72 - 73 - 80.

Dupla Sena desta terça sorteia R$ 4,5 milhões

A Dupla Sena sorteia nesta terça-feira R$ 4,5 milhões em prêmios para apostadores que acertarem o primeiro ou segundo sorteio da loteria. O primeiro sorteio paga R$ 4,3 milhões. O segundo, R$ 74 mil.

Veja os números sorteados para a Dupla Sena:

1º sorteio

02, 14, 23, 26, 41, 50

2º sorteio

06, 09, 20, 22, 23, 45