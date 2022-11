Prefeitura de SP abre inscrições para turmas de 2023 de cursos gratuitos profissionalizantes

Duas unidades dos CMCTs (Centros Municipais de Capacitação e Treinamento), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, estão com inscrições abertas para as primeiras turmas de 2023. Os locais oferecem a jovens e adultos cursos livres de formação inicial profissional de curta duração, gratuitos e com carga horária mínima de 160 horas.

Para concorrer a uma vaga é preciso preencher o formulário de inscrição online e comparecer presencialmente na unidade de interesse no dia e horário do sorteio de vagas (confira abaixo). Será aceita apenas uma inscrição por candidato.

Estudantes da rede pública a partir de 14 anos, da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a comunidade em geral podem se inscrever. São 20 vagas por turma em todos os períodos.

As aulas têm início em fevereiro de 2023, são totalmente presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira, com turmas de manhã, tarde e noite.

Os CMCTs oferecem cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Eletricista com Reparador de Eletrodomésticos, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Recursos Humanos, Confeiteiro, Corte e Costura, Informática e Padeiro.

As duas unidades do CMCT, São Miguel e Itaim Paulista, fazem parte da Diretoria Regional de São Miguel Paulista.

Veja abaixo os detalhes para as inscrições:

Para o CMCT São Miguel

As inscrições para os cursos do CMCT São Miguel (Rua Daniel Bernardo, 95, São Miguel Paulista – Telefone: 2297-2844) ficarão abertas até o dia 2 de dezembro, às 17h. Para concorrer a uma vaga, além de preencher o formulário de inscrição, é preciso comparecer presencialmente no CMCT no dia 12 nos horários dos sorteios das respectivas vagas. Veja aqui o horário.

Cursos oferecidos: Panificação, Confeitaria, Elétrica Residencial e Reparador de Eletrodomésticos, Auxiliar de Recursos Humanos, Operador de Micro Computador (informática básica) e Mecânica automotiva.

Turmas nos períodos da manhã, das 7h30 às 11h30, da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h.

Clique aqui e faça sua inscrição.

Para o CMCT Itaim Paulista

As inscrições para o CMCT Itaim Paulista (Rua Jasmim do Imperador, 244, Jardim Camargo Novo, Itaim Paulista – Telefone: 2572-1996) também estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro, às 10h. Para concorrer a uma vaga, além de preencher o formulário de inscrição, também é preciso comparecer presencialmente no CMCT no dia 12 nos horários dos sorteios das respectivas vagas.

Cursos oferecidos: Auxiliar Administrativo, Confeitaria, Corte e Costura sob Medida, Elétrica Residencial, Informática, Panificação.

Turmas nos períodos da manhã, das 7h15 às 11h15, da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h.

Clique para se inscrever em um dos cursos e ver os horários de sorteio das vagas.

