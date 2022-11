Mulher fica presa em carro e morre após ser arrastada por 1 km; versão de motorista e testemunhas divergem

Uma mulher ficou presa em um carro e foi arrastada por um quilômetro na noite do último domingo (27) em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista foi preso.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 20h, no bairro Marechal Floriano. Testemunhas e condutor apresentaram versões divergentes sobre o fato.

O suspeito afirmou que estava estacionado quando foi abordado pela mulher. Ao suspeitar que seria assaltado, acelerou o veículo e não viu que a mulher ficou presa ao carro.

Já testemunhas disseram que a mulher foi vista presa ao cinto de segurança, com uma parte do corpo dentro do veículo. Além disso, manchas de sangue também foram identificadas dentro do carro.

‘Só parou quando bateu em outro carro’

Reconstituição dos fatos foi feita durante a madrugada de segunda-feira (28). “Durante todo o percurso, algumas testemunhas pediram para que ele parasse o veículo, e ele [o motorista] não parou. Ele teve a oportunidade de parar o veículo e não parou, continuou arrastando ela até esse posto e só parou quando bateu em outro carro”, afirmou o delegado Rodrigo Bernardes de Assis, segundo o “G1″.

O homem foi agredido em um posto de combustíveis por populares até a chegada da Brigada Militar. Ele foi levado para a delegacia, autuado por homicídio qualificado (motivo torpe e motivo cruel) e encaminhado para uma casa prisional.

