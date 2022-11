Ministério da Justiça notifica Qatar Airways após modelo paulista denunciar ter sofrido gordofobia

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviou uma notificação à Qatar Airways para cobrar explicações sobre o caso da modelo pluz size Juliana Nehme, de 38 anos, que disse ter sido vítima de gordofobia por parte da companhia aérea. A paulista afirmou nas redes sociais que foi impedida de voar por causa do seu peso e, só após a repercussão, conseguiu embarcar de volta ao Brasil.

A Senacon diz que enviou a notificação na segunda-feira (28) e que a companhia aérea tem um prazo de 10 dias para se manifestar. O órgão destacou que quer explicações sobre uma possível conduta discriminatória da empresa.

“Diversas reportagens noticiaram na imprensa que, no dia 22/11, a QATAR impediu uma consumidora de embarcar em um voo no Líbano, por ter sido considerada ‘demasiadamente gorda’ pela companhia, condicionando o seu embarque à aquisição de um bilhete na classe executiva ou dois bilhetes na classe econômica. Além disso, a consumidora deveria pagar multa por não ter embarcado na data e no horário do voo”, disse a Senacon, em nota.

O órgão destacou, ainda, que “apura se houve prática infrativa na prestação de serviços do grupo Qatar Airways Group.”

A Senacon pede esclarecimentos sobre quais são as medidas operacionais que foram ou estão sendo adotadas para eliminar situações como essa, além da política praticada pela empresa direcionada a passageiros obesos.

A Qatar Airways ainda não se pronunciou sobre a notificação do órgão.

Relembre o caso

Juliana denunciou nas redes sociais que foi impedida de embarcar na quarta-feira (23), no Líbano, em um voo de conexão para Doha, onde depois seguiria para o Brasil, por ter sido considerada “gorda demais” para o assento que já tinha sido comprado.

“A aeromoça da Qatar disse que eu não posso embarcar porque eu sou muito gorda e não tenho direito a essa passagem. Estou eu, a minha mãe, a minha irmã e meu sobrinho, nós pagamos 4 mil dólares (cerca de R$ 21 mil) por essas passagens. Agora, ela simplesmente se nega a dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Doha e de lá para São Paulo porque sou gorda. Agora, o que eu vou fazer?”, relatou ela.

Segundo a paulista, a empresa alegou que ela não teria direito à passagem, que já havia sido comprada no valor de US$ 1 mil (aproximadamente R$ 6 mil), pois, para embarcar, precisaria de uma passagem executiva, que custa US$ 3 mil, ou de duas passagens normais para “caber no assento”.

Revoltada, a modelo entrou em contato com o Consulado Brasileiro e foi informada que poderia comprar um assento extra para viajar, mesmo tendo que pagar uma multa por não ter voado na data marcada. Entretanto, ao contatar a agência de turismo responsável pela venda da viagem, soube que era difícil conseguir a compra e acabou ficando retida naquele país.

Assim, ela reclamou nas redes sociais e, após a repercussão do caso, acabou sendo realocada em outro voo, sem precisar pagar multas ou por um assento na classe executiva.

O que disse a empresa aérea?

Em nota, a Qatar Airways disse, na quinta-feira, que a modelo foi agressiva com os funcionários e que ela foi impedida de voar por falta da apresentação de documentos.

“A Qatar Airways trata todos os passageiros com respeito e dignidade e, de acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas, qualquer pessoa que impossibilite o espaço de um outro passageiro e não consiga prender o cinto de segurança ou abaixar os apoios de braço pode ser solicitada a comprar um assento adicional tanto como uma precaução de segurança quanto para o conforto de todos os passageiros”, destacou a empresa.

“A passageira em questão no Aeroporto de Beirute foi inicialmente extremamente rude e agressiva com a equipe de check-in quando um de seus acompanhantes não apresentou a documentação PCR necessária para entrada no Brasil. Como resultado, a segurança do aeroporto foi solicitada a intervir, pois funcionários e passageiros estavam extremamente preocupados com a situação. Podemos confirmar que a passageira já foi realocada em um voo da Qatar Airways esta noite [quinta-feira] saindo do Líbano com destino ao Brasil”, destacou no texto.

No entanto, em seus stories no Instagram, Juliana rebateu a acusação da companhia aérea.

“Quanto a acusação de que fui grossa e briguei com as atendentes, é mentira. Estão tentando camuflar tudo o que fizeram comigo. Pediram o PCR do meu sobrinho e minha mãe foi e fez na mesma hora. Ficou pronto em minutos e entregamos para ela [funcionária]. Em seguida, foi quando tudo começou. Ela me disse que não era bem-vinda no voo porque eu era gorda. O resto vocês já sabem”, relatou a modelo.

