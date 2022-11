Lotofácil de hoje sorteia R$ 6 milhões; confira os números

O sorteio do concurso 2675 da Lotofácil desta terça-feira vai pagar um prêmio gordo ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O valor está acumulado em R$ 6 milhões.

Confira os números sorteados nesta terça-feira:

02, 04, 07, 09, 10

12, 13, 14, 16, 18

20, 22, 23, 24, 25

Sorteio de ontem da Lotofácil

Ninguém levou o prêmio para casa no sorteio desta segunda-feira. Mas 251 apostadores acertaram 14 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.524,07. Outros 8.631 sortudos marcaram 13 números e ganharam R$ 25.

Dupla Sena desta terça sorteia R$ 4,5 milhões

A Dupla Sena sorteia nesta terça-feira R$ 4,5 milhões em prêmios para apostadores que acertarem o primeiro ou segundo sorteio da loteria. O primeiro sorteio para R$ 4,3 milhões.

Veja os números sorteados para a Dupla Sena:

1º sorteio

02, 14, 23, 26, 41, 50

2º sorteio

06, 09, 20, 22, 23, 45