Guarda costeira espanhola resgata três imigrantes que viajavam em leme de navio

Três imigrantes nigerianos foram resgatados pela Guarda Costeira espanhola depois de passar 11 dias viajando como clandestinos escondidos no leme de um petroleiro, nesta segunda-feira.

O resgate ocorreu quando o navio estava na altura das Ilhas Canárias, após partir de lagos no dia 11 de novembro e circundar a costa oeste africana.

Os imigrantes clandestinos já estavam com a saúde debilitada, com desidratação moderada e hipotermia. Um deles estava em estado grave e teve que ser levado ao hospital às pressas, onde permanece internado.

A fotografia que ilustra a matéria foi publicada no Twitter pela guarda costeira espanhola e mostra os três homens sentados no leme, dois de um lado e um do outro, onde passaram fome, frio, sede e calor nos últimos dias e correram sério risco de caírem no mar se pegassem no sono.

Segundo as autoridades espanholas, dois dos três clandestinos foram devolvidos ao navio para serem deportados de volta para a Nigéria. Segundo a lei espanhola, clandestinos que não solicitam asilo ao chegarem à Espanha e seus territórios devem ser devolvidos ao navio e retornarem ao porto de origem.

Uma representante de uma ONG de migração lamentou que eles não tenham sido ouvidos antes de serem deportados e também não tenham tomado conhecimento de que poderiam pedir asilo e permanecer no país, como determina a lei do país.

“As condições da viagem já são um indicativo de que algo muito sério pode estar por trás disso. Nunca vimos condições como esta”, disse Helena Maleno, da Walking Borders.

