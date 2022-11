‘Golpe do Tinder’ é responsável por 9 em cada 10 sequestros em SP; saiba como alvos são escolhidos

Criminosos usam as redes sociais para escolher alvos que têm alto poder aquisitivo (Divulgação/ Freepik)

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mostram que a cada dez sequestros registrados no estado, nove são de vítimas do “golpe do Tinder”. Conforme reportagem da BBC Brasil, neste ano, a unidade especializada da Polícia Civil neste tipo de crime esclareceu 94 casos, prendeu 251 suspeitos e apreendeu 9 adolescentes infratores.

“Mais de 90% dos sequestros registrados em São Paulo são feitos a partir de relacionamentos formados a partir de perfis falsos criados em aplicativos, como o Tinder”, destacou a SSP-SP.

Os golpistas usam as redes sociais para observar as vítimas em potencial. Normalmente, são pessoas que estão em busca de um novo relacionamento, ou mesmo de um encontro sem compromisso, mas que acabam sendo atraídas.

“Observam usuários que ostentam poder econômico nas redes sociais e marcam um encontro na casa da ‘isca’, abordando as vítimas geralmente em ruas desertas’', destacou a pasta.

O Tinder foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou sobre o assunto.

Como as vítimas são escolhidas?

Ainda segundo a reportagem, as vítimas são geralmente homens mais velhos, financeiramente bem-sucedidos e com alto poder aquisitivo.

“São pessoas acima de 40 anos, solteiras, que geralmente são comerciantes ou possuem pequenas empresas. São pessoas com alguma posse. A maior parte atrai a vítima pelo Tinder, com mensagens sedutoras e um pedido de encontro o mais rápido possível”, disse um policial que atua nas investigações.

Os principais alvos são aqueles que publicam fotos em viagens internacionais e ao lado de carros de luxo.

“Os encontros geralmente são marcados em bairros mais afastados entre o fim da tarde e início da noite. Um dos casos que atendi, um homem tinha tentado marcar o encontro com uma mulher em um shopping, mas ela disse que estava doente e lamentava não poder sair de casa para encontrá-lo. Ele acabou se iludindo com a situação e foi até o local encontrar o par romântico, mas foi sequestrado”, conta.

Ainda segundo o agente, há uma subnotificação desse tipo de golpe, muitas vezes pelo fato da vítima ter vergonha por estar em um relacionamento ou por sentir que foi ingênua.

