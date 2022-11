Fuvest 2023: SPTrans divulga lista de ônibus que atenderão os locais das provas neste domingo

Neste domingo, 104.043 candidatos participam da primeira fase do vestibular da Fuvest para concorrer a uma das 11.147 vagas para o primeiro semestre de 2023 na USP (Universidade de São Paulo).

Para atender os estudantes que farão o exame, a SPTrans divulgou a lista de ônibus que atenderão os locais das provas. Veja abaixo:

UNIP – CAMPUS MARQUÊS Av. Marquês de São Vicente, 3001 – Água Branca

118Y-10 LAUZANE PAULISTA - LAPA 128Y-10 JD. PERY ALTO - LAPA 148L-10 COHAB ANTÁRTICA - LAPA 209P-1 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 209P-10 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 211L-10 MANDAQUI - LAPA 8500-10 TERM. PIRITUBA - METRÔ BARRA FUNDA 8528-10 JD. GUARANI - PÇA. DO CORREIO 8542-21 BRASILÂNDIA - TERM. LAPA 8545-10 PENTEADO - METRÔ BARRA FUNDA 8548-21 PARADA DE TAIPAS - TERM. LAPA 8549-10 TAIPAS - PÇA. DO CORREIO 8600-10 TERM. PIRITUBA - LGO. DO PAISSANDÚ 9014-10 MORRO GRANDE - TERM. LAPA 9181-10 VL. TEREZINHA - LAPA 938L-10 TERM. CACHOEIRINHA - LAPA 938P-10 JD. TEREZA - METRÔ BARRA FUNDA 938V-10 JD. VISTA ALEGRE - METRÔ BARRA FUNDA 9501-10 TERM. CACHOEIRINHA - LGO. DO PAISSANDÚ 957T-10 COHAB TAIPAS - VL. OLÍMPIA 978A-10 TERM. CACHOEIRINHA - METRÔ BARRA FUNDA 978T-10 JD. GUARANI - METRÔ BARRA FUNDA

FACULDADE OSWALDO CRUZ – PRÉDIO 2 Rua Brigadeiro Galvão, 540/564 – Barra Funda

177H-21 METRÔ SANTANA - PINHEIROS 1896-10 JARAGUÁ - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 719R-10 RIO PEQUENO - METRÔ BARRA FUNDA 8000-1 TERM. LAPA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8000-10 TERM. LAPA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8215-10 JD. PAULISTANO - PÇA. DO CORREIO 8400-10 TERM. PIRITUBA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8528-10 JD. GUARANI - PÇA. DO CORREIO 8549-10 TAIPAS - PÇA. DO CORREIO 8594-10 CID. D’ABRIL - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8615-10 PQ. DA LAPA - TERM. PQ. D. PEDRO II 8622-10 MORRO DOCE - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8677-10 JD. LÍBANO - LGO. DO PAISSANDÚ 874T-10 IPIRANGA - LAPA 875A-10 AEROPORTO - PERDIZES 978J-10 VOITH - TERM. PRINC. ISABEL 978L-10 TERM. CACHOEIRINHA - TERM. PRINC. ISABEL

COLÉGIO E FACULDADES INTEGRADAS “CAMPOS SALLES” Rua Nossa Senhora da Lapa, 270 – Lapa

- Atendimento pela Rua Nossa Sra. da Lapa 178A-10 METRÔ SANTANA - LAPA 8545-10 PENTEADO - METRÔ BARRA FUNDA 874T-10 IPIRANGA - LAPA 9181-10 VL. TEREZINHA - LAPA 938P-10 JD. TEREZA - METRÔ BARRA FUNDA 938V-10 JD. VISTA ALEGRE - METRÔ BARRA FUNDA 978J-10 VOITH - TERM. PRINC. ISABEL 978T-10 JD. GUARANI - METRÔ BARRA FUNDA

- Atendimento pela Rua Monteiro de Melo 129F-10 CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA - METRÔ BARRA FUNDA 199D-10 CONEXÃO VL. IÓRIO - TERM. PINHEIROS 7281-10 LAPA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 809H-10 JD. BOA VISTA - LAPA 8400-10 TERM. PIRITUBA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 847P-10 TERM. PIRITUBA - VL. OLÍMPIA 8549-10 TAIPAS - PÇA. DO CORREIO 8594-10 CID. D’ABRIL - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

- Atendimento pela Rua Doze de Outubro 8003-10 REMÉDIOS - TERM. LAPA 8004-10 STA. MÔNICA - TERM. LAPA 8013-10 TERM. JD. BRITANIA - LAPA 8038-10 PQ. CONTINENTAL - LAPA 8040-10 SOL NASCENTE - TERM. LAPA 8047-10 JARAGUÁ - LAPA 8050-10 PQ. MORRO DOCE - LAPA 8055-10 PERUS - LAPA 8060-10 VL. PIAUÍ - TERM. LAPA 8062-10 PQ. SÃO DOMINGOS - LAPA 8100-10 TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA

- Atendimento integrado ao Terminal Lapa 8000-1 TERM. LAPA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8000-10 TERM. LAPA - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO 8001-10 VL. PIAUÍ - TERM. LAPA 8002-10 TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA 8003-10 REMÉDIOS - TERM. LAPA 8004-10 STA. MÔNICA - TERM. LAPA 8040-10 SOL NASCENTE - TERM. LAPA 8060-10 VL. PIAUÍ - TERM. LAPA 8100-10 TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA 8200-10 TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA 8300-10 TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA 847J-21 TERM. LAPA - CITY JARAGUA 8542-21 BRASILÂNDIA - TERM. LAPA 8548-21 PARADA DE TAIPAS - TERM. LAPA 8686-21 TERM. LAPA - MANGALOT 875C-1 TERM. LAPA - METRÔ STA. CRUZ 875C-10 TERM. LAPA - METRÔ STA. CRUZ 875H-10 TERM. LAPA - METRÔ VL. MARIANA 9014-10 MORRO GRANDE - TERM. LAPA 9050-10 TERM. LAPA - ITAIM BIBI 938C-21 COHAB TAIPAS - TERM. LAPA 948A-10 VL. ZATT - METRÔ BARRA FUNDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO – CAMPUS MARTE Av. Brás Leme, 3029 - Santana

178L-10 LAUZANE PAULISTA – HOSP. DAS CLÍNICAS 1732-10 VL. SABRINA – TERM. AMARAL GURGEL 208M-10 METRÔ SANTANA – TERM. PINHEIROS

UNIP – CAMPUS NORTE Rua Amazonas da Silva, 737 – Vila Guilherme

- Atendimento pela Rua José Bernardo Pinto LINHA DENOMINAÇÃO 1730-10 CENTER NORTE – METRÔ SANTANA 2033-10 VL. SABRINA – SHOP. D

- Atendimento pela Rua Joaquina Ramalho 119C-10 PQ. EDU CHAVES – TERM. PRINC. ISABEL

FATEC SÃO PAULO Av. Tiradentes, 615 – Luz

106A-10 METRÔ SANTANA – ITAIM BIBI 107T-10 METRÔ TUCURUVI – TERM. PINHEIROS 118C-10 JD. PERY ALTO – TERM. AMARAL GURGEL 175T-10 METRÔ SANTANA – ANA ROSA 178A-10 METRÔ SANTANA – LAPA 271C-10 PQ.VL. MARIA – TERM. PRINC. ISABEL 1156-10 VL. SABRINA – PÇA. DO CORREIO 1177-10 TERM. A. E. CARVALHO – EST. DA LUZ 1178-10 SÃO MIGUEL – PÇA DO CORREIO

UNICID - TATUAPÉ Rua Cesário Galeno, 475 - Tatuapé

- Atendimento pela Rua Cesário Galeno 2290-10 TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II 342M-10 TERM. SÃO MATEUS - TERM. PENHA 4210-10 TERM. CID. TIRADENTES - TERM. PQ. D. PEDRO II

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP TATUAPÉ R. Antônio Macedo, 505 -Parque São Jorge

- Atendimento pela Av. Cdssa. Elisabeth de Robiano 172X-10 PQ. NOVO MUNDO-METRÔ TATUAPÉ 271A-10 TERM. PENHA-METRÔ SANTANA 1177-10 TERM. A. E. CARVALHO-LUZ 1178-10 SÃO MIGUEL-PÇA. DO CORREIO

- Atendimento pela Av. Celso Garcia 208V-10 TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II 2290-10 TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II 2363-10 JD. DANFER - TERM. PQ. D. PEDRO II 2551-10 TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II 2552-10 VL. MARA - TERM. PQ. D. PEDRO II 2582-10 VL. NOVA CURUÇÁ - TERM. PQ. D. PEDRO II 2590-10 UNIÃO DE VL. NOVA - PQ. D. PEDRO II 2626-10 JD. NAZARÉ - TERM. PQ. D. PEDRO II 2666-10 JD. CAMARGO VELHO - TERM. PQ. D. PEDRO II 2678-10 OLIVEIRINHA - TERM. PQ. D. PEDRO II 271P-10 CANGAÍBA - PÇA DO CORREIO 2762-10 ERMELINO MATARAZZO - METRÔ TATUAPÉ 2765-10 VL. CISPER - METRÔ TATUAPÉ 2767-10 CID. PEDRO JOSÉ NUNES - METRÔ TATUAPÉ 2769-10 JD. ROMANO - METRÔ TATUAPÉ 278A-10 METRÔ SANTANA - PENHA 3301-10 TERM. SÃO MIGUEL - TERM. PQ. D. PEDRO II 390E-10 TERM. PENHA - TERM. PQ. D. PEDRO II 4210-10 TERM. CID. TIRADENTES - TERM. PQ. D. PEDRO II

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – USP LESTE Rua Arlindo Béttio, 10000 – Ermelino Matarazzo

- Atendimento pela Av. Arlindo Bettio 2735-10 JD. KERALUX - METRÔ PENHA

- Atendimento pela Av. Assis Ribeiro 1178-10 SÃO MIGUEL - PÇA. DO CORREIO 2551-10 TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II 2582-10 VL. NOVA CURUÇÁ - TERM. PQ. D. PEDRO II 2590-10 UNIÃO DE VL. NOVA - PQ. D. PEDRO II 2722-31 METRÔ GUILHERMINA/ESPERANÇA - JD. VERÔNIA 374M-10 CPTM ERMELINO MATARAZZO - METRÔ ITAQUERA

FACULDADE E COLÉGIO DRUMMOND – CAMPUS TATUAPÉ Rua Professor Pedreira de Freitas, 401 – Tatuapé

- Atendimento pela Rua Antonio de Barros: 351F-10 JAÇANÃ - TERM. VL. CARRÃO 3763-10 TERM. VL. CARRÃO - METRÔ TATUAPÉ

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – CAMPUS ANÁLIA FRANCO Av. Regente Feijó, 1295 – Tatuapé

2100-21 TERM. VL. CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II 3053-10 JD. ITÁPOLIS - METRÔ BELÉM 3139-10 JD. VL. FORMOSA - PÇA. JOÃO MENDES 3746-10 JD. IMPERADOR - METRÔ BELÉM 407A-21 SHOP. ARICANDUVA - METRÔ BELÉM 407F-10 TERM. SÃO MATEUS - METRÔ BELÉM 407R-10 TERM. VL. CARRÃO - METRÔ BELÉM 574W-10 JD. WALKIRIA - METRÔ BELÉM

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – CAMPUS LIBERDADE Rua Galvão Bueno, 868 - Liberdade

- Atendimento pela Rua Vergueiro 2127-10 PQ. EDU CHAVES - LIBERDADE 3139-10 JD. VL. FORMOSA - PÇA. JOÃO MENDES 314J-10 PQ. STA. MADALENA - PÇA. ALMEIDA JR. 408A-10 MACHADO DE ASSIS - CARDOSO DE ALMEIDA 4113-10 GENTIL DE MOURA - PÇA. DA REPÚBLICA 4114-10 VL. GUMERCINDO - TERM. PQ. D. PEDRO II 4115-10 SHOP. PLAZA SUL - PÇA. DA REPÚBLICA 508L-10 TERM. PRINC. ISABEL - ACLIMAÇÃO 5108-10 JD. CELESTE - TERM. PQ. D. PEDRO II 5145-10 TERM. SAPOPEMBA - PÇA. ALMEIDA JR. 5290-10 DIV. DIADEMA - TERM. PQ. D. PEDRO II 715M-10 JD. MARIA LUIZA - LGO. DA PÓLVORA 805L-10 TERM. PRINC. ISABEL - ACLIMAÇÃO

UNIP – CAMPUS PARAÍSO Rua Vergueiro, 1211 – Aclimação

175P-10 METRÔ SANTANA - ANA ROSA 475M-10 JD. DA SAÚDE - TERM. AMARAL GURGEL 476G-41 VL. INDUSTRIAL - METRÔ ANA ROSA 477A-10 SACOMÃ - TERM. PINHEIROS 478P-10 SACOMÃ - VL. ROMANA 508L-10 TERM. PRINC. ISABEL - ACLIMAÇÃO 5290-10 DIV. DIADEMA - TERM. PQ. D. PEDRO II 5705-10 TERM. SACOMÃ - METRÔ VERGUEIRO 805L-10 TERM. PRINC. ISABEL - ACLIMAÇÃO 857R-10 TERM. CAMPO LIMPO - ACLIMAÇÃO 874T-10 IPIRANGA - LAPA 875A-10 AEROPORTO - PERDIZES 875H-10 TERM. LAPA - METRÔ VL. MARIANA 917H-10 TERM. PIRITUBA - METRÔ VL. MARIANA 975A-10 VL. BRASILÂNDIA - METRÔ ANA ROSA

UNIP – CAMPUS VERGUEIRO Rua Apeninos, 267 – Aclimação

- Atendimento pela Rua Tamandaré 4114-10 VL. GUMERCINDO - TERM. PQ. D. PEDRO II

- Atendimento pela Rua Vergueiro 5290-10 DIV. DIADEMA - TERM. PQ. D. PEDRO II 5705-10 TERM. SACOMÃ - METRÔ VERGUEIRO

UNIP – ANCHIETA Rua General Leite de Castro, 201 – Jd. Sta. Cruz (Sacomã)

4706-10 JD. MARIA ESTELA II - METRÔ VL. MARIANA 4732-31 VL. LIVIERO - METRÔ SAÚDE 5034-10 VL. LIVIERO - TERM. SACOMÃ

- Atendimento pela Rua Prof. Sylla Mattos 5030-10 JD. MARIA ESTELA - TERM. SACOMÃ

Estácio - Conceição Av. Engenheiro Armando De Arruda Pereira, 673 – Jabaquara

175T-10 METRÔ SANTANA - METRÔ JABAQUARA 502J-23 EST. AUTÓDROMO - METRÔ CONCEIÇÃO 5091-10 JD. UBIRAJARA - METRÔ SÃO JUDAS 5106-31 JD. SELMA - METRÔ ANA ROSA 5128-10 JD. APURÁ - METRÔ CONCEIÇÃO 5164-10 VL. STA. CATARINA - PQ. IBIRAPUERA 5290-10 DIV. DIADEMA - TERM. PQ. D. PEDRO II 5701-10 METRÔ CONCEIÇÃO - SHOP. MORUMBI 574A-10 AMERICANÓPOLIS - LGO. CAMBUCI 574A-21 AMERICANÓPOLIS - METRÔ VL. MARIANA 574J-10 METRÔ CONCEIÇÃO - TERM. VL. CARRÃO 576M-10 VL. CLARA - PINHEIROS 577T-10 JD. MIRIAM - METRÔ ANA ROSA 5791-10 ELDORADO - METRÔ VERGUEIRO 627J-10 JD. MIRIAM - METRÔ SÃO JUDAS 6338-10 JD. MIRIAM - PQ. IBIRAPUERA 857C-10 TERM. CAMPO LIMPO - METRÔ CONCEIÇÃO

Colégio Santa Amália Avenida Jabaquara, 1673 – Saúde

4032-10 VL. DAS MERCÊS - OBJETIVO UNIP 4717-10 JD. MARIA ESTELA - METRÔ SAÚDE 4721-10 SHOP. PLAZA SUL - METRÔ JABAQUARA 4742-10 JD. CLÍMAX - METRÔ SÃO JUDAS 475R-10 JD. SÃO SAVÉRIO - TERM. PQ. D. PEDRO II 477P-10 IPIRANGA - RIO PEQUENO 502J-10 EST. AUTÓDROMO - METRÔ STA. CRUZ 5106-10 JD. SELMA - LGO. SÃO FRANCISCO 5123-10 JD. MIRIAM - HOSP. SÃO PAULO 5164-10 VL. STA. CATARINA - PQ. IBIRAPUERA 5164-21 CID. LEONOR - PQ. IBIRAPUERA 5290-10 DIV. DIADEMA - TERM. PQ. D. PEDRO II 574A-10 AMERICANÓPOLIS - LGO. CAMBUCI 574A-21 AMERICANÓPOLIS - METRÔ VL. MARIANA 577T-10 JD. MIRIAM - METRÔ ANA ROSA 5791-10 ELDORADO - METRÔ VERGUEIRO 6338-10 JD. MIRIAM - PQ. IBIRAPUERA 875A-10 AEROPORTO - PERDIZES

UNIP – Campus Bacelar Rua Dr. Bacelar, 1212 – Vila Clementino

4032-10 VL. DAS MERCÊS – OBJETIVO UNIP 707A-10 JD. ANGELA – METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Santo Amaro Avenida Das Nações Unidas, 18605 – Vila Almeida

546L-10 JD. LUSO - TERM. STO. AMARO 6014-10 TERM. JD. JACIRA - TERM. STO. AMARO 6026-31 JD. ICARAÍ - TERM. STO. AMARO 6027-10 JD. GRAUNA - TERM. STO. AMARO 6076-41 JD. SATÉLITE II - TERM. STO. AMARO 6200-10 TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA 637R-10 JD. ARACATI - TERM. STO. AMARO 6960-10 TERM. VARGINHA - TERM. STO. AMARO 6970-10 TERM. GRAJAÚ - TERM. STO. AMARO 746R-10 REAL PQ. - STO. AMARO

USP – FACULDADE DE DIREITO Largo São Francisco, 95 – Sé

175T-10 METRÔ SANTANA - METRÔ JABAQUARA 475R-10 JD. SÃO SAVÉRIO - TERM. PQ. D. PEDRO II 509M-10 JD. MIRIAM - TERM. PRINC. ISABEL 5106-10 JD. SELMA - LGO. SÃO FRANCISCO 5111-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II 5119-10 TERM. CAPELINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 5154-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PRINC. ISABEL 5175-10 BALN. SÃO FRANCISCO - PÇA. DA SÉ 5178-10 JD. MIRIAM - PÇA. JOÃO MENDES 5185-10 TERM. GUARAPIRANGA - TERM. PQ. D. PEDRO II 5300-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II 5318-10 CHÁC. SANTANA - PÇA. DA SÉ 5362-10 PQ. RES. COCAIA - PÇA. DA SÉ 5370-10 TERM. VARGINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 5391-10 JD. ÂNGELA - LGO. SÃO FRANCISCO 5611-10 ELDORADO - PÇA. JOÃO MENDES 6455-10 TERM. CAPELINHA - LGO. SÃO FRANCISCO 702C-10 JD. BONFIGLIOLI - METRÔ BELÉM 702U-22 METRÔ BUTNTÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II 8615-10 PQ. DA LAPA - TERM. PQ. D. PEDRO II

- Atendimento pela Av. das Nações Unidas 546L-10 JD. LUSO - TERM. STO. AMARO 6014-10 TERM. JD. JACIRA - TERM. STO. AMARO 6027-10 JD. GRAUNA - TERM. STO. AMARO 6200-10 TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA 637R-10 JD. ARACATI - TERM. STO. AMARO 6960-10 TERM. VARGINHA - TERM. STO. AMARO 6970-10 TERM. GRAJAÚ - TERM. STO. AMARO 746R-10 REAL PQ. - STO. AMARO

- Atendimento no Term. Sto. Amaro 476A-10 IPIRANGA - TERM. STO. AMARO 5111-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II 5154-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PRINC. ISABEL 527R-10 VL. IMPÉRIO - TERM. STO. AMARO 5300-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II 546L-10 JD. LUSO - TERM. STO. AMARO 546T-10 VL. GUACURI - TERM. STO. AMARO 576C-10 METRÔ JABAQUARA - TERM. STO. AMARO 6000-10 TERM. PARELHEIROS - TERM. STO. AMARO 6001-10 TERM. CAPELINHA - TERM. STO. AMARO 6007-10 TERM. CAPELINHA - TERM. STO. AMARO 6008-10 JD. PLANALTO - TERM. STO. AMARO 6013-10 JD. NAKAMURA - TERM. STO. AMARO 6014-10 TERM. JD. JACIRA - TERM. STO. AMARO 6026-10 JD. ICARAÍ - TERM. STO. AMARO 6027-10 JD. GRAUNA - TERM. STO. AMARO 6028-10 RIVIERA - TERM. STO. AMARO 6030-10 UNISA-CAMPUS 1 - TERM. STO. AMARO 6043-10 JD. CAPELINHA - TERM. STO. AMARO 6044-10 JD. D. JOSÉ - TERM. STO. AMARO 6062-51 JD. CASTRO ALVES - TERM. STO. AMARO 6069-10 JD. SÃO BERNARDO - TERM. STO. AMARO 6071-10 JD. ORION - TERM. STO. AMARO 6076-10 JD. PROGRESSO - TERM. STO. AMARO 6091-10 VARGEM GRANDE - TERM. STO. AMARO 6118-10 JD. ICARAÍ - TERM. STO. AMARO 6200-10 TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA 6258-10 JD. SÃO FRANCISCO - TERM. STO. AMARO 637P-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PINHEIROS 637R-10 JD. ARACATI - TERM. STO. AMARO 637V-10 PQ. AMÉRICA - TERM. STO. AMARO 6500-10 TERM. STO. AMARO - TERM. BANDEIRA 669A-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PRINC. ISABEL 695H-10 JD. HERPLIN - TERM. STO. AMARO 6960-10 TERM. VARGINHA - TERM. STO. AMARO 6970-10 TERM. GRAJAÚ - TERM. STO. AMARO 7016-10 JD. ÂNGELA - TERM. STO. AMARO 7022-10 JD. CAIÇARA - TERM. STO. AMARO 7023-10 JD. NAKAMURA - TERM. STO. AMARO 709M-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PINHEIROS 7245-21 TERM. STO. AMARO - TERM. ÁGUA ESPRAIADA 737A-10 TERM. JD. ÂNGELA - TERM. STO. AMARO 746R-10 REAL PQ. - STO. AMARO 807A-10 TERM. CAMPO LIMPO - TERM. STO. AMARO 807P-10 PARAISÓPOLIS - STO. AMARO

Universidade Paulista - UNIP Chácara Santo Antônio I Rua da Paz, 797 Chácara Santo Antônio (Zona Sul) 04713-001 Universidade Paulista - UNIP Chácara Santo Antônio III R. Cancioneiro Popular, 210 Santo Amaro 04710-000

7245-21 TERM. STO. AMARO - TERM. ÁGUA ESPRAIADA

UNIP - Cidade Universitária Avenida Torres de Oliveira, 330 - Jaguaré

- Atendimento pela Av. Jaguaré 748A-10 JD. D’ABRIL - LAPA 748R-10 JD. JOÃO XXIII - METRÔ BARRA FUNDA 775N-10 RIO PEQUENO - METRÔ VL. MADALENA 8038-10 PQ. CONTINENTAL - LAPA 809H-10 JD. BOA VISTA - LAPA 809T-10 COHAB RAPOSO TAVARES - LAPA 8319-10 PQ. CONTINENTAL - SESC POMPÉIA 874C-10 PQ. CONTINENTAL - METRÔ - TRIANON - MASP

Colégio Vital Brazil Avenida Nossa Senhora Da Assunção, 438 − Vila Butantã

702C-10 JD. BONFIGLIOLI - METRÔ BELÉM 748A-41 JD. PERI PERI - LAPA

Univ. São Judas Tadeu - Butantã Avenida Dr. Vital Brasil, 1000 - Butantã.

715M-10 JD. MARIA LUIZA - LGO. DA PÓLVORA 719R-10 RIO PEQUENO - METRÔ BARRA FUNDA 775A-10 JD. ADALGIZA - PINHEIROS 775V-10 RIO PEQUENO - ITAIM BIBI 778J-10 JD. ARPOADOR - METRÔ BARRA FUNDA 8027-10 VL. DALVA - BUTANTÃ 809V-10 VL. GOMES - METRÔ - TRIANON - MASP 8705-51 PQ. CONTINENTAL – ANHANGABAÚ 8707-21 RIO PEQUENO - BUTANTÃ

USP – Faculdade De Educação Av. da Universidade, 308 – Cidade Universitária USP – Faculdade De Economia Adm E Contabilidade Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Cidade Universitária USP − Escola Politécnica − Biênio Avenida Professor Luciano Gualberto, 1380 – Butantã USP − Instituto De Matemática E Estatística Rua Do Matão, 1010, Bloco B − Cid Universitária

- Atendimento dentro do Campus 8012-10 METRÔ BUTANTÃ - CID. UNIVERSITÁRIA 8022-10 METRÔ BUTANTÃ - CID. UNIVERSITÁRIA

- Atendimento ao portão 1 da USP 702U-10 CID. UNIVERSITÁRIA - TERM. PQ. D. PEDRO II 809L-10 CAMPO LIMPO - LAPA

UNIP - Pinheiros Rua Padre Carvalho, 566 - Pinheiros

- Atendimento pela R. Sumidouro 107T-10 METRÔ TUCURUVI - TERM. PINHEIROS 177H-21 METRÔ SANTANA - PINHEIROS 177Y-10 METRÔ BARRA FUNDA - PINHEIROS 199D-10 CONEXÃO VL. IÓRIO - TERM. PINHEIROS 208M-10 METRÔ SANTANA - TERM. PINHEIROS 209P-1 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 209P-10 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 477A-10 SACOMÃ - TERM. PINHEIROS 477P-10 IPIRANGA - RIO PEQUENO 637A-10 TERM. JD. ÂNGELA - TERM. PINHEIROS 637P-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PINHEIROS 647P-10 COHAB ADVENTISTA - TERM. PINHEIROS 648P-10 TERM. CAPELINHA - TERM. PINHEIROS 7002-10 JD. ROSA MARIA - HOSP. DAS CLÍNICAS 709M-10 TERM. STO. AMARO - TERM. PINHEIROS 709P-10 EST. STO. AMARO/GUIDO CALOI - TERM. PINHEIROS 719P-10 TERM. PINHEIROS - TERM. PRINC. ISABEL 719R-10 RIO PEQUENO - METRÔ BARRA FUNDA 771P-10 JD. JOÃO XXIII - TERM. PINHEIROS 775A-10 JD. ADALGIZA - PINHEIROS 775V-10 RIO PEQUENO - ITAIM BIBI 778J-10 JD. ARPOADOR - METRÔ BARRA FUNDA 809A-10 JD. D’ABRIL - TERM. PINHEIROS 809D-10 COHAB EDUCANDÁRIO - TERM. PINHEIROS 809P-10 TERM. CAMPO LIMPO - TERM. PINHEIROS 930P-10 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. PINHEIROS

Colégio Santa Cruz Avenida Arruda Botelho,255 − Alto De Pinheiros

6262-10 CEASA - TERM. BANDEIRA 957T-10 COHAB TAIPAS - VL. OLÍMPIA 958P-10 JD. NARDINI - VL. OLÍMPIA

PUC - Perdizes Rua Ministro Godoi, 969 - Perdizes. - Atendimento pela Av. Sumaré 177Y-10 METRÔ BARRA FUNDA - PINHEIROS 209P-1 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 209P-10 CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS 778J-10 JD. ARPOADOR - METRÔ BARRA FUNDA 875H-10 TERM. LAPA - METRÔ VL. MARIANA