Danieze Santiago: Acidente de carro envolvendo cantora de forró deixa um morto no Ceará

Cantora Danieze Santiago sofreu acidente de carro no interior do Ceará (Reprodução/Redes sociais)

A cantora de forró Danieze Santiago, de 25 anos, e seu marido e empresário, Carlos Neto, sofreram um acidente de carro na noite de segunda-feira (28), em Itarema, no interior do Ceará. Eles colidiram de frente contra outro veículo, cujo motorista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme nota divulgada no perfil da cantora no Instagram, ela e o marido faziam uma viagem ao município de Itarema, quando houve o acidente.

“Queremos tranquilizar por meio deste comunicado todos os fãs e amigos do casal. Ambos estão bem e recebendo atendimento médico na cidade de Fortaleza. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos. Em breve daremos mais notícias”, diz um trecho do texto.

Equipe de Danieze Santiago divulgou nota sobre o acidente de carro que ela sofreu (Reprodução/Instagram)

A identidade do motorista que morreu não foi revelada. Ele seguia sozinho no veículo que, com o impacto, parou às margens da rodovia.

Em entrevista ao site UOL, a equipe da cantora disse que o condutor que morreu atingiu o carro de Danieze ao desviar de um animal na rodovia.

Quem é Danieze Santiago?

Natural de Uiraúna, no sertão paraibano, Danieze já participou dos grupos de forró “Moleca 100 Vergonha” e “A Loba” e atualmente segue carreira solo. Ela ficou conhecida pelas músicas “O mundo vai cobrar”, “Te Amo Baby”, “Amorzinho” e “É Que Eu Não Te Esqueci”.

A artista soma mais de 740 mil seguidores nas redes sociais e possui mais de 116 mil ouvintes em uma plataforma de música.

