Criminosos internam idosa para vender casa de R$ 1,2 milhão na Zona Oeste de SP; entenda o golpe

Quatro homens são suspeitos de internar uma idosa de 75 anos à força com o objetivo de vender a casa dela, na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, que é avaliada em R$ 1,2 milhão. O golpe foi descoberto depois que um vizinho da vítima, que é policial civil, desconfiar da movimentação de estranhos na residência.

A idosa foi resgatada no último sábado (26). Em entrevista à Record TV, ela contou que mora na Rua Marcílio Dias já há mais de 20 anos com uma amiga, de quem ela cuidava. Depois da morte dela, ficou com o imóvel como herança.

Segundo ela, os bandidos chegaram ao local já com uma ambulância, trajados como enfermeiros, e apresentando um suposto mandado judicial. Eles diziam que ela tinha que acompanhá-los para fazer exames. Assim, ela foi levada e internada compulsoriamente em uma clínica de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo.

A partir daí, os criminosos passaram a frequentar a casa da vítima e chegaram, inclusive, a contratar uma caçamba para retirar os pertences da idosa do local. O objetivo deles era vender a residência.

No entanto, um investigador da Polícia Civil, que é vizinho da idosa, estranhou a movimentação e por não ver mais a vítima no local. O caso passou a ser investigado e o golpe acabou descoberto.

Ao ser liberada da clínica, a idosa contou que os bandidos chegaram a apresentar papéis da venda da casa para que ela assinasse, mas, como se recusou, eles a colocaram à força na clínica. Eles pagaram três meses de internação para evitar que ela retornasse para casa.

Os criminosos devem responder pelos crimes de apropriação indébita, sequestro e cárcere privado. O caso segue sendo investigado pelo 91º Distrito Policial (Ceasa).

