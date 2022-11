Copa do Mundo: ‘Viajante do tempo’ diz que Brasil bate a França na final

Em época de Copa do Mundo, vale qualquer palpite e toda mandinga é aceita para levar o caneco para casa, e no Mundial do Catar não é diferente.

E se depender da torcida brasileira, não tem para ninguém. Até no futuro a Seleção Canarinho tem torcedores, como o inusitado TikToker que se apresenta como ‘Viajante do Tempo’ e afirma que já assistiu à final no futuro, que para nós ainda será no dia 18 de dezembro, e o Brasil vai enfrentar a França no Estádio Lusail.

E segundo ele, o Hexacampeonato vira dos pés de ninguém menos do que Richarlison (o Pombo) e Marquinhos, em um jogo cujo placar será 2 a 1, vingando a derrota na final da Copa de 1998, quando o Brasil foi eliminado por 3 a 0.

Verdade ou não, o fato é que o usuário que se apresenta no Tik Tok como worldcuptimetraveller (viajante no tempo da Copa do Mundo) tem vídeos postados onde faz prognósticos que se realizaram. Em um deles, postado em junho de 2021, ele disse que a Itália ganharia da Inglaterra por 2 a 1 e conquistaria o campeonato de seleções europeu. O jogo ocorreu um mês depois da publicação do vídeo e o resultado estava correto. Um ano antes, em alguns vídeos ele acerta o campeão da Eurocopa de 2020 e o placar do jogo na final.

Enquanto as previsões do ‘Viajante” não se confirmam, resta esperar a partida que a Seleção do técnico Tite fará contra o time de Camarões, na sexta-feira, às 16h. Embora já tenha garantido sua vaga na próxima fase do torneio, ao vencer a Suíça, o time pode terminar a primeira fase do mundial com 100% de aproveitamento.