Copa do Mundo FIFA: Onde assistir ao vivo e online os jogos desta terça-feira (29)

Copa do Mundo (Reprodução)

Serão realizados 4 jogos nesta terça-feira (29) na Copa do Mundo FIFA 2022.

São eles: Holanda x Catar, Equador x Senegal, Irã x Estados Unidos e Inglaterra x País de Gales.

Catar 2022: Onde assistir ao vivo e online os jogos desta terça-feira (29) da Copa do Mundo FIFA

Jogo Holanda x Catar (Grupo A)

Holanda enfrenta, nesta terça-feira (29), a seleção do Catar na Copa do Mundo FIFA 2022. O jogo ocorre no Estádio Al Bayt, a partir das 12h (horário de Brasília).

Horário 12h00

Local: Estádio Al Bayt

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também é possível acompanhar pelo Google neste link (em tempo real).

Jogo Equador x Senegal (Grupo A)

O Equador também enfrenta a seleção do Senegal. O jogo ocorre no Estádio Internacional Khalifa, a partir das 12h (horário de Brasília).

Horário 12h00

Local: Estádio Internacional Khalifa

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também acompanhe pelo Google neste link (em tempo real).

Jogo Irã x Estados Unidos (Grupo B)

Irã enfrenta a seleção dos Estados Unidos. O jogo ocorre no Estádio Al Thumama, a partir das 16h (horário de Brasília).

Horário 16h00

Local: Estádio Al Thumama

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também acompanhe pelo Google neste link (em tempo real).

Jogo Inglaterra x País de Gales (Grupo B)

Por último, a Inglaterra enfrenta a seleção do País de Gales. O jogo ocorre no Ahmed bin Ali Stadium, a partir das 16h (horário de Brasília).

Horário 16h00

Local: Ahmed bin Ali Stadium

Onde assistir ao vivo: Globo (TV Aberta), SporTV(canal fechado) e GE Globo

Streaming: FIFA+

Também acompanhe pelo Google neste link (em tempo real).