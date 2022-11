CGE coloca Capital em estado de atenção para alagamentos

O CGE colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (29).

As regiões Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e central, além das marginais Tietê e Pinheiros, estão sob a classificação desde as 13h26.

Área de instabilidade vindas do interior começam a atuar na Capital. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuvas com moderada intensidade na Zona Leste, nas subprefeitura de Itaquera e Vila Prudente. Nos municípios de São Bernardo do Campo, Mauá, Franco da Rocha e Mairiporã chove forte, enquanto em Guarulhos a chuva é fraca.

Essas precipitações têm potencial para formação de alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento. As próximas horas seguem com as chuvas se espalhando pela cidade com até forte intensidade.

Veja como amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) através do número 156.

LEIA TAMBÉM: