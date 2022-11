Vitória do Brasil em partida contra a Suíça rende chuva de memes; confira

A Seleção Brasileira venceu a Suíça nesta segunda-feira (28) por 1 a 0 no estádio 974 e garantiu vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo. O herói de hoje foi Casemiro. Vinicius Junior chegou a balançar a rede, mas teve o gol anulado por impedimento de Richarlison.

Além da classificação, a partida desta tarde rendeu, claro, uma chuva de memes. Para começar, um fato inusitado chamou a atenção: uma breve queda de energia.

Faltando pouco para terminar o primeiro tempo, as luzes do estádio se apagaram. Em menos de um minuto o problema já estava resolvido, mas foi o que bastou para que as brincadeiras em torno do fato tomassem as redes sociais. Confira:

ih não pagaram a light — João Pedrosa (@joaoluizpedrosa) November 28, 2022

O vecna apagou a luz do estádio pic.twitter.com/CwWnxJvlG1 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 28, 2022

apagaram e acenderam a luz do estadio pra acordar os jogadores — hm, indireta! (@ouindireta) November 28, 2022

tá explicado a queda de luz no estádio pic.twitter.com/647xMHZD4k — Martins Fut 🇧🇷 (@martinsfut_) November 28, 2022

Memes sobre a ansiedade pelo resultado do jogo também não faltaram:

corrente de oração: 🙌🏻



🇧🇷 🕯

🕯 🇧🇷



🇧🇷 o brasil vai 🕯

ganhar no

🕯 segundo tempo 🇧🇷



🇧🇷 🕯 — iti malias 🇧🇷 (@itimaliasof) November 28, 2022

Houve ainda quem brincasse com a semelhança entre o nome do autor do gol desta segunda-feira e o do streamer Casimiro Miguel.

CASEMIRO TRANSMITINDO A COPA E FAZENDO GOL, O HOMEM É UM MONSTRO — Patricia Gomes (@patricia_gomes) November 28, 2022

