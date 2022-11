Licenciamento 2022: Quarta-feira é o último dia para dono de carro com placa final 9 pagar

Proprietários de carros com placa de São Paulo final 9 têm até quarta-feira (30) para quitarem a taxa do Licenciamento Anual de 2022 e evitar pagar multa por atraso.

O valor da taxa para licenciar carros novos ou usados no Estado de São Paulo este ano é de R$ 144,86. Para pagar, basta dirigir-se a um caixa de autoatendimento em qualquer banco credenciado com o número do Renavam e efetuar o pagamento. É possível ainda pagar pelo Internet Banking e em casas lotéricas credenciadas.

Quem deixar de licenciar o automóvel e for flagrado pelos agentes de trânsito terá seu carro guinchado para o pátio do Detran, pagará multa de R$ 293,47 e vai ganhar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CBT).

Se tiver pendências, não pode pagar!

A quitação do licenciamento só pode ser feita se o carro não tiver nenhuma outra pendência no sistma do Detran.SP, como multas em atraso ou IPVA não pago. Em caso de pendências, será necessário antes pagar todos os atrasados para só então quitar a taxa do licenciamento.

CRLV não vem mais pelos Correios

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.

A partir de quinta-feira (1º de dezembro), começa o prazo para os proprietários de carro em São Paulo cujas placas terminem em 0 pagar o licenciamento anual.