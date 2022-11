Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira (28).

As regiões Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e central, além das marginais Tietê e Pinheiros, estão sob a classificação do GCE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, desde as 12h52.

Áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor e pela umidade, atuam com forte intensidade na Capital. De acordo com imagens do radar meteorológico, chove forte com potencial para queda de granizo nas zonas Sudeste e Oeste. No Centro e na Zona Leste chove moderadamente. Na Zona Norte chove fraco.

Segundo a previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas generalizadas, variando de intensidade até pelo menos as primeiras horas da noite. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento.

Estado de alerta

Além do estado de atenção, o CGE também indicou regiões da Capital que ficaram em estado de alerta. Por volta das 14h40 e 15h, porém, todos foram encerrados.

Foi o caso das subprefeituras da Penha e Vila Prudente, com os transbordamentos dos córregos Franquinho e Mooca, e da subprefeitura de Itaim paulista, com o transbordamento do Córrego do Lajeado.

