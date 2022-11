CGE encerra estado de atenção para alagamentos em São Paulo

O GCE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, encerrou o estado de atenção para alagamentos na Capital por volta das 15h30 desta segunda-feira (28).

Desde as 12h52, as regiões Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e central, além das marginais Tietê e Pinheiros, estavam sob a classificação.

Os estado de alerta nas subprefeituras do Campo Limpo, Vila Prudente Itaim Paulista e Penha, devido ao transbordamento de córregos, também foram encerrados nesta tarde.

Chuva perdeu força

As áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor e pela umidade e que atingiram a cidade com forte intensidade de forma generalizada, perderam força no começo da tarde. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva leve com pontos moderados em toda a cidade.

Segundo previsão dos meteorologistas, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando com leve intensidade de forma generalizada até as primeiras horas da noite. A madrugada tem previsão de chuvisco.

