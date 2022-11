Brasil X Suíça: Casimiro bate novo recorde de visualizações em transmissão da Copa do Mundo

Mais uma vez, o streamer Casimiro Miguel bateu o recorde de visualizações em uma live do YouTube no Brasil, durante o jogo entre Brasil e Suíça, nesta segunda-feira (28). Embora a transmissão tenha sido nacional, o apresentador conseguiu a posição de segundo lugar de mais vista da história da plataforma.

Anteriormente, o lançamento do foguete de Elon Musk pela Space X ocupava o segundo lugar, tendo sido ultrapassado pela live de Casimiro na tarde de hoje (28). Durante metade do jogo, a transmissão de Cazé chegou a 4,86 milhões visualizações em tempo real, batendo o próprio recorde da semana passada na estreia da Seleção na Copa do Mundo (com 3,48 milhões durante jogo entre Brasil X Sérvia).

“Estamos à beira de bater o recorde mundial. A informação que chega é que batemos o recorde de Elon Musk. O recorde é do lançamento da Space X. Alô, Elon Musk, thank you my friend, good bye my friend”, brincou Luís Felipe Freitas, que faz a transmissão com Casimiro.

Transmissão histórica e classificação da Seleção

Ter alcançado o segundo lugar de transmissão mais vista da história da plataforma é um marco gigantesco, haja vista que a live de Cazé foi transmitida nacionalmente. Felix Baumgartner segue com o primeiro lugar de transmissão mais vista no site por 8 milhões de pessoas ao vivo, quando saltou de paraquedas do espaço e registou o momento em tempo real.

Em parceria com o YouTube, Casimiro realiza a transmissão da Copa do Mundo por meio da plataforma oficialmente pela primeira vez. Veja a transmissão completa clicando aqui!

A Seleção Brasileira garantiu sua vaga nas oitavas de final nesta segunda-feira (28), depois de vencer a Suíça por 1 X 0 no estádio 974, em Catar, durante a Copa do Mundo. Como tudo que envolve o Brasil em lentes internacionais, claramente a internet não poderia ter deixado de se manifestar.

Nas redes, uma chuva de memes tomou conta das plataformas sociais. Clique no link abaixo e fique por dentro que o público comentou em relação à partida:

