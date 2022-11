Cartórios registram 14% mais óbitos em SP em 2022 do que antes da covid-19; veja causas comuns

Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) apontam que o número de óbitos registrados nos cartórios de São Paulo, nos primeiros dez meses deste ano, subiram 14,8% na comparação com o período anterior à pandemia de covid-19. Conforme o levantamento, com o maior controle após as campanhas de imunização contra o coronavírus, tiveram aumento casos de doenças no coração, como infarto, AVC, pneumonia e septicemia.

Os números de mortos são referentes aos meses de janeiro a outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019, antes da explosão de casos de covid-19. Esses dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, que cruza informações sobre nascimentos, casamentos e falecimentos registrados nos cartórios de todo o país, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em números absolutos, foram registrados, entre janeiro e outubro deste ano, 305.279 óbitos, número 14,8% maior que os 265.780 ocorridos nos 10 primeiros meses de 2019, antes da chegada da covid-19. Na comparação com os números dos anos em que a pandemia esteve no auge no estado, verifica-se uma redução de 24% em relação ao ano passado, que totalizou 380.835 mortes, e aumento de 1,9% em 2020, que computou um total de 299.258 óbitos.

O ainda alto número de óbitos em 2022 chama mais atenção quando comparado em relação à média da evolução de mortes ano a ano no estado de São Paulo, que variou 1,5% entre 2010 e 2019. Durante este período, a maior variação no número de óbitos em São Paulo tinha ocorrido em 2016, quando registrou crescimento de 3%.

Com exceção aos anos de 2020 e 2021, auge da pandemia no Brasil, quando os óbitos cresceram 13,9% e 22,7% de um ano para o outro no estado de São Paulo, o ainda alto número de mortes sugere que ainda podem haver fatores impactantes relacionados à doença.

Número de mortes em SP nunca mais ficou inferior ao período da pandemia de covid-19 (Divulgação/Pixabay)

Possíveis sequelas da covid-19

Com o aumento da vacinação e o maior controle da pandemia, a covid-19 deixou de liderar o ranking de mortes por doenças em São Paulo, apresentando queda de 83,6% entre janeiro e outubro de 2022 em relação ao ano passado. Em 2021, no período analisado, foram registradas 111.345 mortes causadas pelo novo coronavírus frente a 18.182 neste ano. No entanto, outras doenças, algumas delas relacionadas a sequelas da doença passaram a registrar crescimento diferenciado no estado.

“Os números dos Cartórios de Registro Civil mostram mais uma vez, em tempo quase que real, o retrato fidedigno do que acontece com a população paulista. Embora haja uma diminuição nos óbitos por covid-19, notamos crescimento de óbitos de outras doenças, como a pneumonia, doenças do coração e septicemia, que podem vir a ser consequências de sequelas da covid. A partir desses dados, é possível pensar em políticas de saúde pública e prevenção a essas doenças”, explica Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-SP.

Um exemplo é o aumento no número de óbitos por pneumonia, que passaram de 37.746 entre janeiro e outubro de 2021 para 51.892 no mesmo período deste ano. Em 2020, foram 39.784 mortes pela doença nos 10 primeiros meses do ano, enquanto 2019 registrou 54.429 óbitos causados por pneumonia. O número de mortes pela doença apresentou queda de 4,6% entre janeiro e outubro deste ano em comparação ao mesmo período de 2019, quando ainda não havia pandemia. O número atual, contudo, é 37,4% maior que o registrado no mesmo período de 2021 e 30,4% maior que em 2020, ápice do coronavírus.

Casos de morte por septicemia também tiveram um aumento de 13,4% de janeiro a outubro de 2022 em relação ao mesmo período de 2019. Neste ano foram computadas 36.498 mortes causadas pela infecção generalizada grave do organismo, enquanto em 2019 foram 32.182 óbitos no mesmo período. Já nos anos auge da pandemia, 2021 e 2020, foram catalogados 32.697 e 29.528, respectivamente, óbitos por este tipo de doença, o que representa um aumento em 2022 de 11,6% em relação a 2021 e de 23,6% em relação a 2020.

Outro número que chama atenção é sobre o número de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Entre 2019 e 2022, houve um salto de 334,8% nos registros. Em números absolutos, foram contabilizadas 1.087 mortes por SRAG nos 10 primeiros meses deste ano frente a 250 registros para o mesmo período de 2019. No entanto, em relação ao ano passado, houve diminuição de 45,7% no número de óbitos, quando houveram 2.002 registros de mortes por esta doença em São Paulo.

O crescimento de mortes por doenças do coração também aumentaram entre janeiro e outubro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado: cresceram as mortes por AVC (5,4%) e infarto (7,6%). Em comparação com 2019, ainda antes da pandemia, os números são ainda maiores, 8,5% para mortes causadas por AVC e 7,8% para as relacionadas a infarto.