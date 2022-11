Trabalho temporário de fim de ano pode ser porta de entrada para o mercado; veja o que dizem os especialistas

O fim de ano é um ótimo período para conquistar um trabalho temporário. Com a proximidades do Natal, o comércio se aquece e, consequentemente, sai em busca de profissionais para reforçar suas equipes e dar conta das altas demandas.

Segundo Luiza Abrão, gerente sênior da Page Interim, unidade de negócios do PageGroup que faz o recrutamento e a gestão de profissionais para projetos temporários, neste ano, além do varejo, quem mais abriu oportunidades temporárias foram as empresas de tecnologia, seguido pelo setor de serviços. “São segmentos que, assim como o comércio, já estão mais aculturados a trabalhar com esse tipo de contratação”, explica.

Luciana Calegari, especialista em R&S na Vagas.com, aponta que as contratações temporárias começaram já há algum tempo, acompanhando o ritmo do mercado de trabalho. “A partir de setembro vimos que houve um crescimento de aproximadamente 15% de vagas temporárias publicadas em comparação ao mês anterior, afirma.

Caminho para uma vaga efetiva

Luciana garante que vagas temporárias são uma boa alternativa para profissionais de diversos perfis. “Para quem não possui experiência profissional, essa é uma forma de ganhar vivências que podem ser colocadas no currículo. No caso de profissionais experientes, trabalhos temporários também são interessantes, porque você passa por mais uma experiência, tornando seu currículo mais atrativo. E no trabalho temporário, o profissional se beneficia fazendo uma atividade produtiva durante esse período, além do salário. É uma ótima forma de não ficar parado até surgir algo definitivo”, afirma.

Um ponto que torna o trabalho temporário especialmente atrativo é o fato de que muitas dessas oportunidades podem acabar se tornando posições permanentes. “Tudo vai depender do desempenho do profissional e do momento da empresa, que pode optar pela manutenção de posições temporárias”, diz a especialista do Vagas.com.

“Hoje quase 50% das vagas temporárias que conduzimos são internalizadas pela empresa. Claro que isso será sempre atrelado a boa performance do candidato, e as empresas estão com olhos atentos a bons talentos em posições temporárias”, acrescenta Luiza.

Corre que ainda dá tempo

A gerente sênior da Page Interim alerta que a maioria das contratações para o fim do ano já estão em etapa final de processo, porém sempre podem aparecer vagas emergenciais ou de substituição desses profissionais.

“Vale ficar atento e continuar se candidatando, caso esteja em busca de uma posição para este ano. Algumas empresas também já começaram a buscar talentos para compor o time de 2023, então é importante manter o currículo atualizado e ficar atento a novas posições”, destaca.