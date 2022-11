Quina está acumulada em R$ 9,8 milhões; confira os números vencedores

É hoje que você verifica se a sorte está a seu favor: quem acertar as cinco dezenas do concurso 6008 da Quina neste sábado (26) pode levar para casa uma bolada de dinheiro. A loteria pagará um prêmio acumulado de R$ 9,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja as cinco dezenas sorteadas neste sábado:

02, 34, 37, 61, 74

Sorteio de sexta-feira

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio da última sexta-feira (25) da Quina, mas 102 apostadores chegaram bem perto de dividir a bolada. Eles acertaram apenas quatro dos cinco números e ganharam R$ 4.722,04 cada. O número de pessoas que acertou o terno também foi bem grande, 7.595 apostas no total, e todas receberam R$ 60,39.

