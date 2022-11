“Impossível de acreditar”: Richarlison se solidariza com vítimas de ataque em escola do ES

O jogador da Seleção brasileira Richarlison demonstrou seu apoio aos familiares das vítimas do ataque a uma escola no Espírito Santo, seu estado natal.

“Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos”, escreveu o centroavante.

Richarlison nasceu na cidade de Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Ele começou a jogar pelo Real Noroeste, time do interior do estado. Desde a última quinta-feira (24), ele tem sido elogiado pelos internautas por sua atuação no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, quando marcou dois gols.

O atentado

Duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foram alvos de atentado a tiros na última sexta-feira (25). Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

As vítimas fatais são duas professoras da rede municipal e um aluno do 6º ano fundamental de um colégio particular. Seus nomes não foram divulgados. O atirador fugiu de carro após a ação. Ele usava roupas camufladas e um capuz.

Imagens de circuito de segurança mostram quando uma pessoa armada arromba um cadeado e invade a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, por volta das 10h. No local, 11 pessoas foram atingidas, incluindo as duas professoras que vieram a óbito.

Em seguida, o autor dos disparos foi de carro – um Renault Duster dourado - até o Centro Educacional Praia de Coqueiral e disparou contra mais três vítimas, sendo uma delas o estudante que morreu.

A polícia investiga se mais alguém está envolvido no atentado.

