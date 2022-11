Dinheiro ‘extra’ do 13º salário deve ser usado para quitar dívidas e equilibrar contas, diz especialista

O fim do ano está chegando e começa o período de muita movimentação no comércio. São muitas as ofertas atrativas, que visam abocanhar os recursos “extras” obtidos pelos trabalhadores com o 13º salário. No entanto, a educadora financeira Carol Stange alerta que o ideal é evitar gastos desnecessários e usar esses valores para quitar as dívidas.

“Com um cenário de inflação, mudança de governo e possível recessão de alguns países, é preciso cautela nos gastos nos próximos meses”, alerta a especialista.

Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que, em setembro passado o percentual de famílias inadimplentes no país atingiu a marca de 30%, o índice mais alto da série histórica iniciada em 2010.

Já a parcela de famílias endividadas, ou seja, com qualquer dívida em atraso, também bateu recorde no país em setembro, chegando a 79,3%.

Dessa forma, Carol diz que a primeira parcela do 13º salário, que deve ser recebida pelos trabalhadores até o próximo dia 30, já deve ser usada nessa quitação de débitos. Dessa forma, é possível equilibrar a vida financeira para começar o ano de 2023 no azul.

Veja dicas para organizar as contas:

Aproveite para sair das dívidas

A especialista diz que o fim do ano é um período marcado por feirões “Limpa Nome”, que são organizados pelas instituições bancárias e financeiras para quitação de dívidas. Esses eventos costumam ser excelentes oportunidades para quem carregou pesados boletos, carnês e faturas durante os últimos meses e gostaria de entrar no próximo ano livre, sem estar devendo no mercado.

Se a sua dúvida estiver entre “quitar as dívidas ou começar a investir”, preste atenção nos juros cobrados das dívidas versus os juros a serem recebidos nos investimentos.

Elimine as despesas de início de ano

Já pensou como seria bom entrar nos primeiros meses do ano sem as diversas prestações como as do IPTU, IPVA, matrícula e material escolar? E ainda, garantindo desconto em cada um desses pagamentos por que conseguiu pagá-los à vista ou parcelando o menor valor possível?

A especialista diz que poupar uma parte do 13º salário para essas despesas de início de ano é uma boa estratégia para deixar esse novo ciclo financeiro que se inicia, mais leve.

Reserva financeira

Carol explica que a reserva financeira, que é como é chamado o montante correspondente, em geral, de 6 a 12 meses de despesas mensais, é essencial para manter as contas em equilíbrio. Ela pode ser usada em caso de endividamentos e pagamentos de juros abusivos causados, principalmente, por imprevistos financeiros.

Títulos Públicos do Tesouro Selic, Fundos DI de taxa zero e CDBs de liquidez diária rendendo pelo menos 100% do CDI cumprem bem essa função.

Diversificar os investimentos

A especialista destaca que, aqueles que não estão endividados e já separaram a reserva financeira para o ano que vem, podem usar o 13º salário para investir. Para isso, vale a pena pesquisar com bancos e corretoras qual o perfil de cada um e qual a melhor maneira para deixar o dinheiro rendendo.