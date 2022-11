Copa do Mundo do Catar movimenta comércio popular em feira na região do Brás, em São Paulo

O fim do ano se aproxima e a movimentação já aumentou na Nova Feira da Madrugada, que fica no Brás, na região central de São Paulo. Mas um dos motivos apontados pelos lojistas é a busca por produtos associados à Copa do Mundo do Catar. Segundo estimativas, as vendas devem aumentar até 27% nas próximas semanas.

Dados da administração do empreendimento mostram que o fluxo de visitantes já vem aumentando gradativamente no último mês. Inaugurada em junho passado, a feira, que ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, tem três andares e capacidade para 5,4 mil lojas, bateu recorde de público na última semana ao receber 246 ônibus e 104 vans.

Nova Feira da Madrugada foi inaugurada em junho passado, no Brás (Divulgação/Nova Feira da Madrugada)

A expectativa é que o movimento aumente ainda mais visando as compras de Natal, chegando a 30 mil compradores por dia.

“Nós estamos em um período que é naturalmente mais agitado para o comércio, e a Copa do Mundo está aumentando ainda mais esse fluxo, gerando ótimas oportunidades para os lojistas. Sabendo disso, nos preparamos para atender a essa demanda, com horário de funcionamento estendido, abertura aos domingos e feriados. O público pode ter certeza de que encontrará aqui uma variedade imensa de produtos a preços atrativos, com conforto e comodidade”, aponta o presidente da Nova Feira da Madrugada, Daniel Galante.

Por enquanto, os produtos mais procurados nas lojas e boxes da feira são os artigos em verde e amarelo e com o símbolo da bandeira brasileira. São vários itens entre roupas temáticas para crianças e pets, bandanas e chapéus. Os preços ficam abaixo dos R$ 50, segundo a administração do local.

Serviço:

Nova Feira da Madrugada