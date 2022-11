VÍDEO: Mulher é detida após empurrar homem na frente de trem em Santo André; vítima sobreviveu

Uma mulher de 39 anos foi presa após empurrar um homem na frente de um trem na Estação Utinga da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Santo André, no ABC Paulista. Câmeras de segurança da da Linha 10-Turquesa flagraram quando ela se aproximou da vítima e a jogou nos trilhos, exatamente quando a locomotiva se aproximava (veja abaixo).

A vítima foi atropelada, mas socorrida com vida ao Centro Hospitalar Municipal (CHM). Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (22). Conforme reportagem do jornal “Diário do Grande ABC”, após o ataque, a mulher foi detida por vigilantes da estação e policiais militares e levada para a delegacia. No local, foi ouvida, mas não detalhou se conhecia a vítima e qual o motivo de tê-la empurrado na frente do trem. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio.

A autora do ataque passou por uma audiência de custódia e foi solta na quarta-feira (23). Ela vai responder ao crime em liberdade.

A CPTM informou, em nota, que a circulação dos trens foi afetada durante o resgate da vítima, mas logo a operação foi normalizada. A companhia ressaltou que “vai colaborar com as autoridades policiais para a investigação e esclarecimento da ocorrência”.

