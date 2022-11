Vídeo mostra ação do atirador e terror dos funcionários dentro da escola em Aracruz

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento em que o atirador invade uma das escolas em Aracruz, no Espírito Santo, e os momentos de terror de funcionários e alunos tentando fugir do massacre.

O atirador, que já foi preso e não teve sua identidade revelada, invadiu as escolas e matou duas professoras da rede municipal e um estudante do 6º ano do ensino fundamental nesta sexta-feira. Onze pessoas ficaram feridas

Segundo a polícia, ele usava roupas camufladas, um capuz e portava uma pistola.

Nesta tarde, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), informou por meio de sua conta no Twitter que o criminoso foi localizado e preso.

“Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, escreveu.

Câmeras de segurança registram o passo a passo do momento em que atirador invade escola em Aracruz, no Espírito Santo.



Ele matou 2 professores e 1 aluno. Segundo a polícia, o homem foi identificado e preso.

O Suspeito é o filho de um Tenente de Coqueiral de Aracruz ES

a prefeitura de Aracruz informou, em nota, que suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal e que solicitou ao governo reforço no policiamento na região. Também anunciou o adiamento da abertura da programação de Natal na cidade e o cancelamento dos Jogos Indígenas do Espírito Santo.