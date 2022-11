São Paulo ganha primeira delegacia especializada em fraudes biométricas do País

A primeira unidade policial especializada no combate a fraudes biométricas do Brasil foi inaugurada na última quinta-feira (24) em São Paulo. A delegacia funcionará na Avenida Cásper Líbero, no bairro da Luz.

O equipamento foi criado pelo Decreto nº 66.860, de 21 de junho de 2022 e instalado na sede do Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt”.

A unidade especializada terá como objetivo combater as fraudes documentais e biométricas realizadas para obtenção dos documentos de identidade, como o RG e CNH. O foco inicial serão os crimes cometidos na cidade de São Paulo.

Desde 2015 todas as biometrias foram inseridas no Sistema Afis, usado para comparar uma impressão digital com impressões previamente arquivadas no banco de dados do sistema.

A delegacia será subordinada ao Dipol (Departamento de Inteligência da Polícia Civil).

