PM usa escavadeira e libera bloqueio feito por bolsonaristas no acesso ao Aeroporto de Viracopos

PM usa retroescavadeira para acabar com bloqueio de bolsonaristas no acesso ao Aeroporto de Viracopos, em SP (Divulgação/Polícia Militar)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não conseguiu se reeleger nas eleições presidenciais, fizeram um bloqueio ilegal no acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (25). A Polícia Militar foi acionada e usou uma escavadeira para remover uma barricada montada no local e dispersas os manifestantes.

O ato começou por volta das 4h30 na Avenida José Amgarten, que é a única que faz a ligação entre o trevo da Rodovia Santos Dumont (SP-75) e da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324) ao aeroporto. Com o bloqueio, a via logo ficou congestionada.

A PM foi acionada por motoristas que estavam parados e, mesmo sendo uma área de atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os militares foram ao local e acabaram com o protesto. A via foi liberada por volta das 8h15, depois que a barricada foi retirada.

Conforme a polícia, os manifestantes liberavam apenas a passagem dos carros de passeio pelo acostamento, mas impediam a circulação dos caminhões. Assim que os agentes chegaram, os bolsonaristas deixaram o local. Ninguém foi detido.

Apesar do bloqueio ilegal, as operações do aeroporto não chegaram a ser prejudicadas.

LEIA TAMBÉM: