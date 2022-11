Mulher é presa com R$ 500 mil escondidos no corpo; saiba como ela levava o dinheiro

Mulher é presa no Rio Grande do Sul com R$ 500 mil escondidos no corpo (Divulgação/PRF-SC)

Uma mulher foi presa durante uma blitz da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-290, no Rio Grande do Sul, com nada menos do que US$ 100 mil em notas presas a seu corpo. Na conversão, a quantia equivale a R$ 530 mil.

O caso aconteceu na última segunda-feira (21), na altura da cidade de Pântano Grande, mas só agora veio à tona. O montante considerável estava escondido por baixo da roupa da suspeita, de 40 anos.

Segundo publicou o “UOL”, a mulher estava em um carro acompanhada de um homem, de 46 anos, viajando em direção à capital Porto Alegre. Os dois foram parados e questionados por agentes sobre o motivo da viagem, mas não souberam responder, o que levou os policiais a fazerem uma busca pelo veículo.

Item levantou suspeitas

Durante a checagem, foram encontradas cintas corporais. As autoridades, então, desconfiaram que o casal pudesse estar escondendo dinheiro. Ao revistar a mulher, ele encontraram os bolos de notas.

A mulher não conseguiu explicar a origem de tanto dinheiro e acabou, ao lado do homem, encaminhada à Polícia Judiciária Federal por crime financeiro.

O casal, que é de Criciúma, no Estado vizinho de Santa Catarina, não tinha antecedentes criminais. Os dólares e o carro foram apreendidos.

