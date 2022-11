Monotrilho de SP: Linha 15-Prata tem operação suspensa parcialmente no sábado

Usuários da Linha 15-Prata do Monotrilho, na zona leste de São Paulo, não poderão contar com o serviço de transporte neste sábado na parte da manhã. De acordo com informações do Metrô, todas as estações ficarão fechadas até as 14h para realização de testes de controle e sinalização.

Segundo a empresa, estão sendo testados novos trechos de manobras que darão mais agilidade e possibilitarão a circulação de mais trens na linha, diminuindo o intervalo entre as viagens.

Os passageiros que usam a linha serão atendidos pelos ônibus gratuitos da Operação Paese até a reabertura das estações, programada para 14h. Os ônibus partirão do Jardim Colonial para a Estação Vila Prudente e vice-versa.

Confira o itinerário da linha de ônibus Paese:

Ida: Estação Jd. Colonial – Monotrilho, Av. Ragueb Chohfi, Pça. Felisberto Fernandes da Silva, Av. Sapopemba, Estação São Mateus - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Fazenda da Juta - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Sapopemba - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Jd. Planalto- Monotrilho, Av. Sapopemba, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstoi - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Camilo Haddad - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Complexo Viário Sen. Antônio E. de Barros Filho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Prudente – Monotrilho.

Volta: Estação Vl. Prudente - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, R. Ibitirama, R. Cap. Pacheco e Chaves, Av. Paes de Barros, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Camilo Haddad - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstoi - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União - Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Av. Sapopemba, Estação Jd. Planalto - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Sapopemba - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação Fazenda da Juta - Monotrilho, Av. Sapopemba, Estação São Mateus – Monotrilho, Av. Sapopemba, Pça. Felisberto Fernandes da Silva, Av. Ragueb Chohfi, Estação Jd. Colonial – Monotrilho.