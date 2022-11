Metade do dobro: como fugir das piores ofertas da Black Friday

Especialista dá dicas de como aproveitar a Black Friday com segurança (Divulgação/ Freepik)

A Black Friday chegou! Lojas físicas e online praticam nesta sexta-feira (25) descontos e promoções que “enchem os olhos” dos consumidores. É preciso, porém, saber identificar o que de fato é uma boa oportunidade e o que não passa de golpe.

De acordo com o advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais), o principal risco nas compras online é a venda falsa, ou seja, a pessoa compra o produto e não o recebe, por se tratar de um site falso ou de uma empresa fantasma.

Já na compra presencial, o principal golpe está nos preços, com promoções que na realidade cobram o valor original do produto. “Sobe-se o preço original e depois se concede o desconto na mesma proporção. Há até um ditado que diz ‘tudo pela metade do dobro’”, afirma.

O especialista diz que, antes de mais nada é preciso ter cautela, a fim de evitar atropelos de última hora. “Pesquise, faça um planejamento orçamentário e não gaste mais do que pode”, orienta.

Gomes ressalta que o impulso e a pressa em realizar uma compra tornam todos mais vulneráveis a golpes. “Tenha calma e prudência, pois o dinheiro não aceita desaforos.”

Confira mais quatro dicas para ter sucesso nas compras hoje:

1 - Desconfie de grandes promoções e promessas de venda de produtos em valores muito menores aos praticados no mercado. Pesquise sobre a reputação de lojas que estejam com promoções exageradas;

2 - Se possível, compre o que deseja à vista ou no menor número de parcelas possíveis. Fuja dos juros que estão em alta e aumentam muito o custo do produto. Quando estiver diante de promoções para pagar em muitas vezes sem juros, verifique se os juros não estão embutidos no valor;

3 - Ao receber e-mails ou mensagens, não clique em links que não tenha certeza de serem seguros. Clicar em um link malicioso pode representar perigo para seus dados pessoais;

4 - Se for realizar uma compra online aproveitando promoção por meio de site de loja ou plataforma no exterior, observe bem a cotação da moeda estrangeira em relação ao real e veja se o câmbio está adequado. Verifique também o valor que será pago com imposto e outros encargos, bem como a previsão de entrega e a rastreabilidade de seu pedido.

