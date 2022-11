“Eu mesmo matei”: Assassino de professora pega 20 anos e terá que pagar R$ 250 mil

Rafael da Silva Andrade matou a professora Aíla Pinto, de 34 anos, em Anápolis, Goiás, com 20 facadas em 2019 e assumiu o crime nas redes sociais uma hora depois, respondendo a uma postagem que perguntava quem era o autor do crime: “eu mesmo numa discussão”, disse.

Nesta quarta-feira, a Justiça divulgou a sentença do assassino: 30 anos de cadeia e uma multa de R$ 250 mil, que será pago a título de indenização à família da vítima.

O juiz destacou na sentença as circunstâncias na qual a professora foi morta. “Percebe-se que da dinâmica dos fatos que a maneira de agir do réu extrapola as circunstâncias tidas como ordinárias, notadamente pelo fato de que matou a vítima nua, aproveitando-se da circunstância de que acabara de sair do banho”, disse o juiz.

Rafael foi condenado por feminicídio, homicídio por meio cruel e homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os dois se conheceram pelas redes sociais e mantiveram um relacionamento à distância por dois meses. Aíla morava no Ceará e Rafael em Goiás. Em junho, a professora tomou a decisão de ir morar com o namorado em Anápolis, mas em cerca de 10 dias ela se arrependeu e resolveu voltar para a casa dos pais.

Ela chegou a comprar a passagem de volta, mas no dia 17 de julho Rafael a cercou quando ela saia do banho e lhe deu 20 facadas, matando-a no local. Ele fugiu do local, mas confessou ao irmão que “havia feito besteira” e uma hora depois fez uma postagem assumindo a morte.

Esse não é a primeira acusação de feminicídio que ele enfrentou. Em 2011 havia sido condenado por matar a ex-esposa, deixando dois filhos órfãos.