Copa do Mundo: No olho do furacão, Argentina ganha música motivadora para incentivar Seleção em próximo jogo

Copa do Mundo: No olho do furacão, Argentina ganha música para incentivar Seleção em próximo jogo (Reprodução/Instagram @afaseleccion)

A Copa do Mundo de 2022 tem trazido diversas surpresas com os jogos na fase inicial da competição. Sediada no Catar, país do Oriente Médio, as expectativas das Seleções estão nas alturas para o tão sonhado título. Contudo, a primeira rodada trouxe um cenário inesperado à Argentina.

A estreia da Seleção Argentina na Copa, nesta terça-feira (22), foi traumática aos jogadores e torcedores. Nem mesmo o Camisa 10, Lionel Messi, pôde salvar sua equipe, que sofreu a virada para a Arábia Saudita de 2 a 1.

Embora a derrota tenha sido uma surpresa à Seleção, a Argentina mostrou não ter perdido as esperanças. Enquanto se prepara para enfrentar o México na próxima rodada que ocorre no sábado (26) às 16h, a Federação de Futebol da Argentina, a AFA, compartilhou um clipe musical de incentivo aos jogadores.

‘Vayas Donde Vayas’ (Onde quer que você vá, em tradução livre), é o nome da nova música compartilhada esta semana pela AFA. As vozes são dos cantores argentinos: Rusherking, Chaqueño Palavecino, Emanero, Soledad Pastorutti e Pablo Vescano.

Embora a canção tenha sido lançada nesta quinta-feira (24) – um curto espaço de tempo contabilizando dois dias após a derrota – não foi explicitado se estava nos planos de divulgação no período compartilhado.

Assista ao clipe musical compartilhado pela AFA:

Situação de risco à equipe

A preocupação da Argentina em relação a seu status na Copa é completamente válida, haja vista que a seleção precisa contar com uma boa performance na próxima rodada.

Os argentinos se preparam para encarar o México na próxima fase. Vale lembrar que a Seleção Mexicana empatou em sua primeira partida contra a Polônia. Caso a Argentina perca o jogo, estará oficialmente eliminada da competição.

Se houver empate entre as seleções, a Argentina ainda terá chance de se classificar em uma próxima rodada. Caso haja vitória sobre o México, a vaga com a Polônia está garantida na Copa.