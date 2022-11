Ataques a duas escolas deixam pelo menos 3 mortos e 11 feridos no ES; veja o que se sabe até agora

Duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foram alvos de atentado a tiros nesta sexta-feira (25). Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

As vítimas fatais são duas professoras da rede municipal e um aluno do 6º ano fundamental de um colégio particular. Seus nomes não foram divulgados.

O atirador fugiu de carro após a ação. Ele usava roupas camufladas e um capuz. Nesta tarde, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), informou por meio de sua conta no Twitter que o criminoso foi localizado e preso. Sua identidade, contudo, não foi revelada.

“Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, escreveu.

Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022

Ação do criminoso

Imagens de circuito de segurança mostram quando uma pessoa armada arromba um cadeado e invade a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, por volta das 10h. No local, 11 pessoas foram atingidas, incluindo as duas professoras que vieram a óbito.

Em seguida, o autor dos disparos foi de carro – um Renault Duster dourado - até o Centro Educacional Praia de Coqueiral e disparou contra mais três vítimas, sendo uma delas o estudante que morreu.

A polícia investiga se mais alguém está envolvido no atentado.

O que dizem governo, Prefeitura e escola

Mais cedo, em uma publicação também pelo Twitter, o governador do Espírito Santo disse acompanhar o caso “com pesar e muita tristeza”.

Já a prefeitura de Aracruz informou, em nota, que suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal e que solicitou ao governo reforço no policiamento na região. Também anunciou o adiamento da abertura da programação de Natal na cidade e o cancelamento dos Jogos Indígenas do Espírito Santo.

A escola particular alvo do ataque, por sua vez, lamentou a tragédia e disse se solidarizar com todos os que passaram por esse “momento de extremo horror”, incluindo alunos, equipes e seus respectivos familiares.

LEIA TAMBÉM: