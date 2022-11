Turista sueca é resgatada após ser mantida em cárcere no RJ; vídeo mostra autor fazendo ameaças

Turista sueca foi resgatada após ser mantida em cárcere privado por brasileiro no Morro da Babilônia, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Uma turista sueca foi mantida em cárcere privado em uma casa no Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi resgatada pela polícia após pedir ajuda a um grupo de amigas brasileiras. Conforme a corporação, Penelope Brunnström, de 22 anos, era impedida de deixar o local por Rafael Lemos de Souza, de 22, que acabou preso. Os dois iniciaram um relacionamento recentemente e vídeos mostraram o rapaz fazendo ameaças contra a jovem (veja abaixo).

“Estou aqui agora, esse homem não quer me deixar ir embora”, diz Penelope no vídeo, em inglês. “Eu quero ir”, ressalta ela. Em seguida, Rafael responde: “Vou quebrar esse telefone, apaga essa p*** agora. Deleta.”

Segundo a Polícia Civil, a turista estava no país desde 8 de outubro e conheceu Rafael em uma roda de samba na Pedra do Sal, na capital fluminense, há mais ou menos 20 dias. Eles começaram, então, a se relacionar e, após dez dias juntos, Penelope decidiu ficar hospedada na casa dele, na comunidade da Babilônia. No entanto, ela disse que ele passou a ficar violento e teria retido as chaves do apartamento e o telefone dela.

A jovem estava com viagem marcada para retornar para a Europa, quando ele não a deixou mais sair. Foi quando ela conseguiu pedir ajuda a um grupo de brasileiras, que ela também conheceu durante a viagem ao Brasil, e pediu ajuda. Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) foram acionados e libertaram a sueca, na segunda-feira (21).

Rafael foi preso com auxílio de polícias militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia, Chapéu Mangueira. Segundo a delegada Patrícia Alemany, titular da Deat, ele já tem quatro outras passagens pela polícia em casos de violência contra mulher. O rapaz vai responder pelo crime de cárcere privado.

“Quando ela antecipou o voo, ele começou a ficar irritado, esquisito. Trancou a casa, tirou as chaves, o celular dela, quebrou o óculos e ela começou a ficar apreensiva, pediu para ir embora, mas ele não deixou”, disse a delegada ao site UOL.

Ao prestar depoimento, ele negou as acusações e destacou que eles mantinham um relacionamento como qualquer casal e que não estava a impedindo de sair.

A sueca já voltou para a Europa.

Prisão preventiva

Em uma audiência de custódia, a Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante de Rafael em preventiva. A juíza Danielle Lima Pires Barbosa destacou na decisão que a vítima chegou a gritar por socorro, mas ninguém apareceu para ajudá-la.

“Até que, após autorização do custodiado para que usasse seu telefone celular, com a condição de verificar o conteúdo das mensagens escritas, conseguiu enviar uma mensagem em inglês para sua amiga brasileira, que, por sua vez, acionou a polícia militar”, ressaltou a magistrada.

“A conduta do custodiado se reveste de extrema gravidade, visto que privou, mediante violência e grave ameaça, a liberdade da vítima por diversos dias, mantendo-a trancada dentro da sua residência, impedindo que ela retornasse para o seu país de origem, comportando-se como seu verdadeiro dono, ainda promovendo, contra ela, violência emocional”, enfatizou a juíza.

“Destaque-se que o custodiado já ostenta diversas anotações criminais por crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme consta de sua folha de antecedentes, sendo preso em flagrante pela prática de novo crime”, concluiu Danielle.

O advogado Cleiton de Souza, que defende Rafael, entrou com um pedido de liberdade provisória, mas ele foi negado pela Justiça.

