Impostos municipais poderão ser pagos por Pix em São Paulo; entenda a novidade

A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai oferecer uma nova opção para o pagamento dos tributos municipais. Em breve, os documentos arrecadatórios emitidos pela cidade terão um código QR para pagamento por Pix.

A novidade deve estar disponível em cerca de seis meses, conforme previsto em edital.

O banco Bradesco venceu o processo de licitação e o será o emissor dos novos boletos do município. O contrato é de cinco anos.

Vantagens

Um estudo da Secretaria Municipal da Fazenda projeta, para o período, uma economia de cerca de R$ 10 milhões aos cofres públicos com a implantação da nova forma de pagamento.

Tributos como IPTU, ITBI, ISS ou valores em Dívida Ativa, por exemplo, atualmente podem ser quitados por meio de documentos com códigos de barra ou em débito automático, na rede bancária credenciada pela Prefeitura, o que gera um custo médio de 60 centavos por cada cobrança. Com a nova opção do Pix, esse custo para a cidade será zerado.

Além do benefício aos cofres públicos, o Paço destacou que, quando a modalidade for implantada, a população terá acesso a uma rede arrecadadora mais extensa, englobando todas as instituições financeiras que participam do ecossistema do Pix.

