Corpo de dentista desaparecido é encontrado no interior de SP; mistério ronda o caso

O corpo do dentista Allisson Frade, de 31 anos, foi encontrado em um matagal, sob um viaduto na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, interior de São Paulo, na última quarta-feira (23). Ainda não se sabe ao certo as circunstâncias da morte.

O rapaz estava desaparecido desde a madrugada do último domingo (20), quando voltava de uma festa de casamento com a namorada, a também dentista Paloma Moreira. O casal teria discutido, e Allisson teria decidido descer do carro e seguir a pé pela estrada.

As autoridades suspeitam que o dentista tenha caminhado até o viaduto e caído de uma altura de 7 metros. As hipóteses são que ele tenha despencado acidentalmente ou tentado pular de uma ponte para a outra. O vão entre elas, porém, é muito grande.

Corpo de dentista foi encontrado sob um viaduto na Dutra (Reprodução/TV Vanguarda)

O que diz a namorada

Segundo Paloma, ela guiava o veículo quando tudo aconteceu. Por conta da briga, decidiu para no acostamento para acalmar o namorado, que estava embriagado.

Em depoimento à TV Vanguarda, afiliada à Rede Globo, o delegado responsável pelas investigações, Marcelo Paes, afirmou que Paloma tentou seguir atrás dele, mas que ele teria saído correndo e ela não conseguiu alcançá-lo. Ela, então, entrou em contato com a concessionária que administra a via e chamou um guincho, já que Allison tinha saído correndo com as chaves do carro.

Gari encontro o corpo

A mobilização de amigos e parentes para tentar encontrar Allisson foi grande, e pessoas próximas começaram a compartilhar informações que pudessem ajudar a encontrá-lo.

O corpo acabou sendo localizado por um coletor de lixo que trabalha na concessionária. Ele tinha começado o serviço quando desceu o viaduto e viu Alisson caído no chão.

O rapaz não apresentava sinais de violência e foi achando ainda com o celular, o relógio e a carteira.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté. A polícia fará a reconstituição dos fatos e analisará os laudos periciais. Também foi solicitada à Justiça a quebra do sigilo telefônico da vítima, de mensagens de celular e histórico de acessos na internet.

