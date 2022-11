Carro cai em rio durante chuva forte e homem morre afogado, em Mauá; criança foi retirada viva

Um homem de 56 anos morreu afogado após o carro que dirigia cair dentro do Rio Tamanduateí, em Mauá, no ABC Paulista, na tarde de quarta-feira (23). Chovia forte no momento em que ele perdeu o controle e o veículo ficou dependurado em uma ponte, com a parte da frente submersa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança era passageira e foi resgatada com vida.

O acidente aconteceu na Rua do Britador com a Estrada do Carneiro. Os bombeiros usaram uma corda para ter acesso ao veículo e conseguiram retirar o condutor pela porta traseira. No entanto, o homem não respondia mais aos estímulos e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já a criança foi levada para o Hospital Nardini, sendo que não há informações sobre o estado de saúde dela.

Para retirar o carro do rio, os bombeiros precisaram usar um trator. A parte da frente estava bem amassada, assim como o para-brisa estilhaçado.

No momento do acidente, chovia muito forte em várias regiões da Cidade de São Paulo e no ABC Paulista. Em Guapituba, que fica na mesma região, um trecho da Avenida Capitão João ficou intransitável. Também foram registrados vários transtornos em Ribeirão Pires, como vias alagadas e desmoronamentos de terra.

Na capital, houve o registro de queda de granizo e rajadas de vento em Parelheiros e Capela do Socorro, na Zona Sul. Os municípios de Poá e Suzano entraram em estado de atenção por causa do grande volume de chuva.

Os bombeiros informaram que, até o fim da tarde, foram registrados 35 chamados sobre quedas de árvores, seis por causa de inundações e alagamentos nas ruas, além de outros cinco informando sobre desmoronamentos ou desabamentos.

